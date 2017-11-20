防私校染紅 政府該好好查查

2017-11-20

記者鍾麗華／特稿

台灣大專院校「供過於求」，馬政府以開放中生做為因應少子化的對策，馬英九甚至曾言，「把過剩、閒置的資源充分利用，有什麼不對！」但如今卻讓台灣的私立大學仰中國鼻息，甚至已有傳言，對岸藉人頭滲透、掌控私校董事會，相關單位恐得好好清查，否則私校「染紅」，將嚴重影響台灣引以為傲自由民主的高教環境。

今年初爆出我國大學與對岸簽署「一中承諾書」，保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動，引發輿論譁然。這其實是馬政府過去錯誤政策所造成，私校雖因中生而繼續存活下來，卻也必須配合中國政策，讓學校發展越來越扭曲。

中方這學期起緊縮研修生來台，私校立刻祭出「單向高教輸出」模式，連對岸的學生都不用來了，僅派台灣老師到中國去，但這種合作模式，說穿了，並非從學生交流角度出發，僅是私校單純轉移人事成本，所幸此一計畫遭到教育部退回。試想，若此種模式核准了，私校未來進一步加深對中國的依賴，問題也將繼續惡性循環。

台灣的大學退場機制喊了好幾年，教育部始終是慢郎中，讓經營不佳、體質不良的私校，在中生的挹注下，得以苟延殘喘。如果讓學校持續在如此畸形的氛圍發展，沒有卓越的教學與學習環境，無疑是損害台灣的競爭力，因此，教育部必須加快腳步，讓該退場的儘速退場，才能讓台灣高教正常化發展。

尤其在「太陽花學運」後，中國的「統戰」無論是「三中一青」或是「一代一線」，都鎖定台灣年輕人。如果對岸想透過人頭、第三地轉投資，直接進入台灣的校園拉攏年輕人，其實不難，而且正好私校又缺錢。中資「染紅」校園的消息，在學界傳聞已久，教育部必須謹慎看待，清查高風險學校的教務或建校等基金，而不是睜隻眼、閉隻眼，放任問題蔓延擴大。