星期專訪》 顧立雄︰落實產金分離 鬆綁上櫃條件

2017-11-20

記者鄭琪芳、王孟倫／專訪

近來金融弊端頻傳，永豐案、慶富案等持續延燒。金管會主委顧立雄表示，永豐案涉及「產金分離」問題，對於有產業的金融機構將加強檢查強度及密度，同時限制「產金兼」、「金金兼」；至於慶富案，一銀錯在不該「左手要增資、右手給融資」，加上國防部跟一銀都不給對方資料，大家都本位主義，這個問題不解決，以後任何行庫都不幹，因此建議建立「三方合約」制度，讓重大採購案走得下去。

顧立雄並指出，為提升金融業競爭力，將儘量放寬經營彈性，包括行業間的兼營，如銀行想做固定收益債券、證券業及保險業想做信託等；還有行業本身的彈性，如調高證券商財務槓桿等。另外，研議上櫃條件多元化，現行規定是無虧損才能上櫃，但對於具一定規模、沒有獲利的特定產業，如生技、電商等，擬改採市值或淨值為上櫃條件。

問：近來金融弊端頻傳，如何加強金融監理？

答：每一個案子情況不一樣，藥方也不見得一樣。像兆豐案，美國對防制洗錢的要求提升，兆豐銀紐約分行沒有符合美方要求，最近華南銀紐約分行也被盯上。從兆豐到華銀，大家得到一個教訓，一定的成本支出無可避免，我們要求所有海外有據點的銀行要提升法遵人才、洗錢防制監視系統等，資訊配備、程式設計、內控內稽都要改善，兆豐明年第一季要進一步接受檢查，還要看美方能不能滿意。

金管會除了要求總行督導海外分行，就是派員到海外檢查，跟國外監理機關做充分的資訊交流，因為預算問題，海外金檢只能排班，但明年預算編得比較多，排班比較多，有排班就有威嚇效果，要達到檢查的目的。

加強公司治理 限制產金兼、金金兼

永豐案是關係人交易有大股東特意隱藏的情況，涉及「產金分離」問題，產業不是不能擁有銀行，關鍵在於公司治理、在於內稽內控三道防線。對於有產業的，我們會比較著重檢查強度及密度，跟產業的相關交易要特別做為檢查事項，且對經理人、獨董、董事會開會狀況等會加強要求，若有違規事項，且類似事項一再發生，就比較容易出問題。以遠雄人壽為例，關係人的違規初期看起來是作業缺失，但一再違反，表示實質上有問題。

對關係人交易要審視負責人的適格性，如果過度家族化，家族的人擔任總經理或董事長，又有違規傾向，負責人的適格性就要檢討，講白一點，就是不要由他來擔任。換言之，「產金分離」會是檢驗負責人適格與否的規範之一，在這個金融業跟那個金融業都擔任負責人也要避免，形式上避免「產金兼」及「金金兼」，而負責人意涵包括董事。

不過，要完全消除大股東對銀行的影響力，本質上不太可能，畢竟他們還是一般所稱的「老闆」；我們要求的是，你還是老闆沒錯，但要遵守公司治理原則，產業要跟銀行做生意，就要規規矩矩來，要遵守關係人交易揭露，不能優於其他貸款條件。

金管會只要查好關係人是誰，檢查就有效，怕的是透過層層結構隱匿，我沒有辦法說能夠百分之百避免類似案件發生，人類有社會以來就沒辦法消弭犯罪，主管機關的職責是營造一個環境，讓犯罪變得困難、讓犯罪成本非常高，再加上一些誘因，檢查沒有缺失或改善得很好，才能進一步擴展業務。在此情況下，只要規規矩矩做生意，銀行能賺錢，大股東也能賺錢，何必「想空想縫」？

慶富詐貸案 一銀要求增資又給融資

問：慶富獵雷艦案延燒，如何防範類似案件重演？

答：這個案子從一開始看到檢查報告，我就提出「三方合約」制度，希望藉此重拾公股行庫或民營銀行在承辦類似案件的信心，回過頭來看這個案件，如果當初有三方合約，今天大概不會這樣。

這個案子可從兩面向來看，首先，一銀錯在不該再融資給慶富去增資，當初要迫使慶富想辦法去拿到資金，沒有的話想辦法找投資人進來，一銀在這方面犯了判斷上很大失誤，一方面要求增資，一方面給慶洋（慶富的大股東）十億多元讓它增資，左手要求增資、右手給它融資，跟當初要求增資的立意完全不符，且沒有讓其他聯貸行知道也是不對的，因為整個風險拉高很多，代表慶富要一個人玩，根本不想讓別人一起來。如果當時一銀堅持的話，也許慶富真的找到人來投資，整個財務的週轉就好了。

其次，一銀沒有堅持撥款時要看到相關憑證，現在講起來大家都本位主義，一銀向國防部查證，國防部認為是機密資料怕外洩，國防部跟一銀要資金流向，一銀也以「銀行法」規定為由不給。如果我們要國防工業自給自足的話，這個問題不解決，任何行庫都不幹，因為這類貸款都是信用擔保，沒有十足擔保品。

重大採購案 建立三方合約制度

因此，我建議在兼顧保密原則下，建立三方照會、驗證制度，三方合約講清楚，我問你是不是，你有義務回答，這樣就好了；一銀要匯款時，問國防部對方是不是設備供應商，國防部只要回答是或不是就好了，這樣有困難嗎？國防部想知道資金流向，一銀回答匯到哪裡就好了。

這個若涉及「銀行法」第四十八條，要讓資訊做一定揭露，我們可以配合，這個制度可以建構的話，後續「寒蟬效應」很大程度可以化解，重大採購案建立三方合約制度，讓專案性融資比較走得下去，涉及國防機密就更需要。通案式的重大採購案三方合約，可由工程會召開相關部會研商，涉及國防工業可由國防部邀集相關部會協商。

問：除了金融監理，金管會如何促進金融業發展？如何以金融支持產業發展？

答：要協助金融產業發展、提升競爭力，還是要講究靈活，在風險可控的情況下，儘量放寬經營彈性，我們已提出二十二項放寬，將陸續公布，包括行業之間的彈性兼營，證券業及保險業想做信託、銀行想做固定收益的債券等，若另一個行業沒有覺得受到很大威脅，儘量朝著彈性放寬；另外，行業本身的彈性，像證券商希望財務槓桿高一點，研議將負債淨值比率由四倍調高為六倍。

不過，跨業經營還要考慮「大欺小」問題，銀行據點多、掌握通路，多開放一個業務，如開放銀行做投信投顧，既有通路又掌握存戶，可能更有優勢；所以開放前要先跟各同業公會商量，照顧每一個產業的發展。

金融業的發展，包括金融業務本身的創新、金融業投資的管道及提供融資支援實體產業。以授信來講，現在院長很重視對新創公司的授信，可能要一些鼓勵，可以搭配中小企業信保基金，成數八成提高到九成；保險業也一樣，導入公共建設或五加二產業，讓資金投入需要的產業。

籌設研修小組 啟動金融三法修正

問：目前金管會對銀行裁罰上限為一千萬元，是否修法提高？

答：我們不只會動「銀行法」，還要擴大至「保險法」與「證交法」，金融三法一併研修，現在準備成立「法令研修小組」，我有這個雄心可以做好。金融相關法規，有的被批評不好用、有的太久沒修或罰鍰太低等，將一併納入研議。

「銀行法」部分比較單純，主要是提高罰鍰，速度會比較快。「保險法」修正幅度不大，只有幾個條文，包括保險契約的概念及定義、審閱權等。「證交法」則要等「公司法」修正通過，因為「公司法」修正方向已確定，將同步研議。無論立法面或法規面，在提升金融產業競爭力、強化消費者保護與落實風險控管三大原則下，能鬆綁就儘量鬆綁，最主要是與國際接軌。

上櫃條件多元化 可採市值或淨值

問：近來資本市場較為活絡，是否再祭出提振股市措施？

答：目前金管會有兩個重點，一是強化創櫃板功能，二是讓上櫃條件多元化，現行規定是無虧損才能上櫃，現在有些產業已具一定規模，但沒有獲利，已請櫃買中心研議，改採市值或淨值為條件；換言之，雖然虧本，但市值或淨值符合標準 ，且屬於某些特定產業，例如生技或電商等，也可申請上櫃。

另外，上市櫃掛牌產業別也是一個重點，有人認為電商沒有適當類別可以掛，產業分類應與時俱進，這部分已在研議，與主計總處及經濟部討論，進行相關調整或修訂，例如增設電商類股。

顧立雄小檔案》

現職：金融監督管理委員會主任委員

學歷：美國紐約大學法學碩士

經歷：不當黨產處理委員會主任委員、立法委員、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長