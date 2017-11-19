不會念書才讀技職？ 學生：受歧視

2017-11-19

〔記者林曉雲／台北報導〕全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，高職加科大七年一貫直通車有可行性，高職生入學就開始培育專業技術能力，對準業界的人才需求，畢業即有工作，給予支持。現在連一般普通大學都搶收高職生，技職高教化、學術化，這是政府政策出了問題、教育制度出了問題，高教和技職教育兩條國道本應各走各的，但現在混在一起，教育部有必要導正回來。

高教和技職教育應分流 卻混在一起

吳福濱表示，第三條教育國道中的新學制，包括德國等很多國家均如此。技職教育以技術能力為導向，只有台灣以學術為導向，學制的改變需要政府的決心和魄力，政府改革要玩真的，家長觀念就會隨之改變。

「唯有讀書高」觀念 學制改變不易

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，台灣一直有「唯有讀書高」的觀念，加上國中老師也大多是普通高中及普通大學出身，更加深家長及學生選擇普通高中的狀況。

去年才從台北科技大學畢業的許亞齊，高職讀沙鹿高工。她表示，紡織是台灣重大產業，媽媽也曾任職紡織業，她認為讀技職是好事，但上北部讀書之後，感受到「比較不會念書的人才會去念技職學校」的偏見和歧視。

她在沙工的同學，選擇就讀沙工和台電合作的機電班，一學期在工廠、一學期念書，這些同學讀高職時就知道自己未來工作在哪裡，加上沙工又和勤益科大合作，一路走來七年，她認為這才是真正的技職教育。

南港高工楊同學說，一週有一天的實作課程，學校很重視，專業課程的理論授課時數反而較少，如果入高職時所讀是有興趣領域，當然會覺得高職和科大七年一貫直通車是好政策。