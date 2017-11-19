軍人年改 林萬億將向立委說明

2017-11-19

〔記者李欣芳／台北報導〕國防部上週二預告軍人年改草案後，據悉，蔡政府目前展開複式溝通，包括總統府年金改革委員會將與民進黨團溝通，國防部及退輔會也與現役、退役軍人進行座談，化解疑慮。年改會副召集人林萬億已向民進黨團表明將與立委當面溝通，爭取支持。不過，部分民進黨立委對於年改會在軍人年改草案公布前，未與他們溝通，有所微詞。

草案公布前未先溝通 綠委不爽

林萬億坦言，軍人年改草案要在立法院這會期完成審議，確實有困難，依時程推估，在國防部預告軍人年改草案後，將有一個月的法案溝通期，他將與民進黨立委溝通、說明。

決策官員表示，在行政院送出軍人年改的修法之前，預告的草案都還有修正、調整的空間，這就是為何草案要經預告程序，以廣徵各界意見。

據悉，有關軍方的草案溝通，國防部因可透過莒光日電視宣傳的管道，向軍人說明政府的退撫新制，問題相對單純；退輔會則要透過各地的榮民服務處及相關團體，展開較多場次的說明。

這次軍人年改草案經披露後，由於民進黨立院黨團事先並未知悉改革方案的具體內容，包括國防委員會的民進黨立委也未能掌握資訊，部分立委對年改會及林萬億的做法有意見，要求應先與民進黨立委溝通。另有民進黨立委對於年改會將軍人月退樓地板訂為三萬二一六○元有意見，認為軍人月退地板應高於公教，不應軍公教齊一標準。

  • 年改會副召集人林萬億已向民進黨團表明將與立委當面溝通軍人年改草案，爭取支持。（資料照）

    年改會副召集人林萬億已向民進黨團表明將與立委當面溝通軍人年改草案，爭取支持。（資料照）

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