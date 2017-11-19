軍人年改 林萬億將向立委說明

2017-11-19

〔記者李欣芳／台北報導〕國防部上週二預告軍人年改草案後，據悉，蔡政府目前展開複式溝通，包括總統府年金改革委員會將與民進黨團溝通，國防部及退輔會也與現役、退役軍人進行座談，化解疑慮。年改會副召集人林萬億已向民進黨團表明將與立委當面溝通，爭取支持。不過，部分民進黨立委對於年改會在軍人年改草案公布前，未與他們溝通，有所微詞。

草案公布前未先溝通 綠委不爽

林萬億坦言，軍人年改草案要在立法院這會期完成審議，確實有困難，依時程推估，在國防部預告軍人年改草案後，將有一個月的法案溝通期，他將與民進黨立委溝通、說明。

決策官員表示，在行政院送出軍人年改的修法之前，預告的草案都還有修正、調整的空間，這就是為何草案要經預告程序，以廣徵各界意見。

據悉，有關軍方的草案溝通，國防部因可透過莒光日電視宣傳的管道，向軍人說明政府的退撫新制，問題相對單純；退輔會則要透過各地的榮民服務處及相關團體，展開較多場次的說明。

這次軍人年改草案經披露後，由於民進黨立院黨團事先並未知悉改革方案的具體內容，包括國防委員會的民進黨立委也未能掌握資訊，部分立委對年改會及林萬億的做法有意見，要求應先與民進黨立委溝通。另有民進黨立委對於年改會將軍人月退樓地板訂為三萬二一六○元有意見，認為軍人月退地板應高於公教，不應軍公教齊一標準。