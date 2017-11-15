焦點評論》請提醒這位政務官

2017-11-15

記者鄒景雯／特稿

軍人年改方案該不該推動？絕對應該，但是這個時候開啟軍改議題的討論，不免有點突兀；因為與政府施政的主旋律不似合拍。這不是政策宣傳的表面考慮，事實上，它反映了兩件事，一是中長期規劃的程序，二是跨部門協調的能力。

昨天，軍人年改草案內容由國防部上網公告，而非上週由林萬億宣稱的：總統府年改會將召開記者會宣布；這個安排的轉變，顯然是一次修正與降溫，意味著相關的重點原則只是一個討論的基礎，並不是最後的定版，還需要廣泛聽取各方的意見。前天，行政院秘書長卓榮泰和發言人徐國勇跑到所謂「八百壯士」的帳篷去，強調還有一個月的溝通期，也正是這一點。

反軍改人士連續兩天上街表態，既是特定利益，也是可見定數，因此並不足懼，亦不構成左右改革的障礙，但是，讓它何時發生，或者甚至不發生，則是政策決定流程的一環，這就是對決策者是否思慮周延的考驗。而從總體政治氣氛來衡量，「這個時候」，跑出一群退伍老兵鬧年金，「壯士」是難看，但年改會也不會有面子。

這個時候是拚經濟的勢頭，賴內閣這方面是滿有節奏感的，上任兩個月，不斷在提出解決拖延許久問題的方案，又如昨天召開第四次的「加速投資台灣專案會議」，每次會議都做出結論，這就會逐步形成政策步驟與章法，其帶動政府整體民調上升，實其來有自。

其次，施政千頭萬緒，但有輕重緩急。就最短期來說，本週五是朝野是否就「一例一休」達成付委共識的關鍵日，在此之前不能保持決策環境的清淨，將軍改議題稍後再議？答案當然是很清楚的。從期程的推估，就算軍改將在明年七月一日與公教年改一併實施，希望經一個月的公告，在立法院本會期內就能把版本送進國會，那麼倒算一下，也不是非趕在這個時候「敲鑼打鼓」不可。

出現這樣的變奏，外界難免疑問，政府究竟要做什麼，是否有長期佈局？有了佈局之後，組織間是否相互照會、協調行動？這兩個基本條件，是成熟政府所必備。就反軍改這「雜音」來說，牽涉的是總統府與行政院的密切統合。也或許，問題沒這麼突出，只是被個人行為搞到「刺耳」而已。

談到個人，現在之所以要直指其人，在於回顧過去一年多的年金改革過程，執事者的自我認識很要害。做對的事，不夠，還要把事做對；簡單地說，年改有沒有在最小社會成本的情況下，為主政者贏得最大的改革令名？如果有，所用之人能幹，如果相反，這人就要約束，應該檢討。

在這個大家都在期待加速治理的時候，竟有政務官隔空與街頭老人一再對嗆，光這點，就該有人對他說：請謹言，別壞了這鍋粥！

軍退新制#1林萬億#

政務官