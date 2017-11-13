我P-3C反潛機 多次飛越防空識別區

2017-11-13

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購十二架P-3C固定翼反潛機，已全數交機並完成各項戰備訓練，除完成空投魚雷及深水炸彈實彈投放驗證外，軍方官員表示，P-3C反潛機已擴大反潛偵巡任務範圍，多次飛越我防空識別區東南角，到遠及西太平洋的台灣東南海域執行「遠距反潛偵巡任務」。至於是否已執行過南沙海域的「遠距反潛偵巡任務」？官員不作評論，僅表示會依既定計畫及任務來執行。

十二月一日成軍典禮

總統將發表重要談話

據指出，空軍將在十二月一日舉行P-3C反潛機全機隊成軍典禮，蔡英文總統將親臨視導並發表重要談話。

我國在向美國採購十二架P-3C反潛機的全套計畫當中，還包括由美軍協助台灣成立多功能的「海上任務支援中心」，據指出，軍方將在成軍典禮當天，安排蔡總統實地了解「海上任務支援中心」的運作實況。

國防部相關書面報告指出，P-3C反潛機編屬空軍第四三九戰術混合聯隊，部署於屏東基地，接受聯合空中作戰中心（JAOC）任務管制，執行反潛偵巡及聯合監偵等戰備任務。

這份報告並附上P-3C反潛機執行反潛偵巡任務時偵獲的海上目標圖，包括中國「實驗二號調查船」影像，另也有對東沙島的全島偵照圖，顯示P-3C反潛機的強大偵巡能力。

報告指出，P-3C反潛機平時是聯合海、空兵力執行東沙及東南海域的遠距反潛偵巡任務，精進海、空遠距指管及聯合反潛作戰能力。戰時則由JAOC管制，依令執行聯合截擊、監偵、反潛巡邏、制壓、獵殺及護航、佈雷等任務。