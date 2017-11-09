實驗教育 校數、名額擬放寬

2017-11-09

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕實驗教育三法上路近三年，到了一○六學年度已有一萬二千多名學生加入，卻遇發展瓶頸，教育部與立法委員提案修法放寬，將提高各縣市申請校數上限，從現行上限十％提高至三分之一，另推「實驗大學」等加入行列。國教署長邱乾國強調，不會衝刺數量，將以學生為主體，讓實驗教育走穩才重要。

各縣市上限10％ 鬆綁至1/3

實驗教育有別於國民義務教育，可不受學期、課綱、師資等限制，可採「公立學校試辦」、 「非學校型態」、「公辦民營」等三管道辦學，一○三年官方制定學校型態實驗教育實施條例、高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育條例，及公立國中小委託私人辦理條例等三法管理。

國教署統計，一○四學年全國十一校、約五千人試辦，但一○六學年全國倍增達六十一校，包括在家自學的學生增達約一萬二一八一人。

但因條例限制各地實驗教育學校不能超過總校數五％到十％，宜蘭縣、台中市等地方紛紛建議放寬；國教署長邱乾國認為，實驗教育從廿年前就有，逐步發展至今，確有發展需求，因此採對學校彈性鬆綁、公辦民營採多元創新、非學校型態則友善協助等精神來修法；但他也強調實驗教育仍要「走得穩」，不會強求數量，計畫審查也由中央把關；修法草案預計今日就將在立法院審查。

立委提案 一路延伸至大學

政院版草案中，學校型態的實驗教育理念，將把單一學校總人數上限從四八○人提高到六百人，其校長遴選得不受連任一次限制等。原先規定各縣市最多只能有十％的校數可舉辦，未來將放寬至三分之一，更多公立學校可辦。

立委張廖萬堅提案修法將實驗教育延伸至大學。他認為，現行大學必修學分偏高，科系細緻，未必適合實驗教育孩子，若小規模試辦實驗大學，僅區分學群，讓學生提出學習計畫與教授討論，不採傳統講台授課，不僅能讓實驗教育學生有更適合的大學環境，也可刺激一般大學產生質變，用更多元方式培育人才。

教育部高教司長李彥儀則說，現已有「特殊選才」管道給實驗教育學生升學，且開放大學採行彈性學制，幫其設計模組課程修業。技職司長楊玉惠說，未來技專校院擬規劃一至二％名額試辦彈性入學，讓其入學、就學都能完善。

招生壓力學校 希望能轉型

另據悉，雲林、台中、台北等地則有招生壓力的學校，希望轉型可更彈性的實驗大學。