史明百歲生日會 小英扮神秘嘉賓

2017-11-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕獨派大老史明將於九日迎接百歲大壽，獨派團體昨於凱道舉辦史明百歲生日會，總統蔡英文也以神秘嘉賓身分現身為史明祝壽。蔡總統上台宣讀親手寫的卡片，「感謝史明用他的人生向台灣人證明，堅持理想，我們一定會贏得尊嚴。」

史明於活動前受訪，盛讚蔡總統是「台灣目前唯一的人才」，希望她可以堅持群眾路線，帶領台灣人民朝向自己做主人的方向努力，現在就是最好的時機，但要達成目標，不只要靠蔡總統，大家應一起努力，他也要向蔡總統說「辛苦了」。

盛讚蔡是「台灣目前唯一的人才」

蔡總統到場後先是熱情擁抱史明，祝福史明生日快樂，兩人不時交頭接耳，互動熱絡。蔡總統宣讀完卡片內容後，史明也回贈百年銀幣、百年紀念酒、新書予蔡總統，蔡總統停留約五分鐘離開。

史明致詞時說，他廿歲離家後很少過生日，這次蔡總統帶著那麼多台灣人來替他過生日，前後忙了快一個多月，實在是讓他承擔不起。

史明表示，這陣子世界情勢有很大的變化，更要認真理解人民的心聲，走群眾路線；希望蔡總統能提出適合國際潮流的政策，同時也可以滿足台灣人民的需要。史明說，進步的火車頭已經啟動，四百年來，台灣第一次由女性擔任總統，希望做對的事情，要團結，要堅持下去，不要讓國民黨重新執政，台灣才有前途。