傳博通擬砸3兆 收購高通

2017-11-05

交易若成 將是科技業史上最大收購案

〔編譯楊芙宜、記者洪友芳／綜合報導〕彭博和路透報導，網通晶片龍頭博通（Broadcom）提議以逾一千億美元收購行動晶片大廠高通（Qualcomm），準備於週一前宣布。這宗交易若成，將是科技業史上最大收購案，成為市值逾二千億美元的巨型無線通訊晶片製造商，僅次於三星電子和英特爾（Intel），成為全球第三大晶片製造商及無線晶片龍頭。

張忠謀︰都是台積電重要客戶

台積電董事長張忠謀昨被問及此事時表示，他也是昨早看到這個消息，博通與高通都是台積電很大、很重要的客戶，原本想說幾句，想想「嘴巴還是不要開口」；但他補了一句，「如果兩家合併將是很大的案子」。

據指出，博通打算開出現金加股票每股七十至八十美元的收購價，近日將向高通提出；以每股七十美元計算，總收購價達一○三○億美元（約三兆一一○六億台幣），改寫二○一五年戴爾（Dell）收購儲存系統大廠EMC的六七○億美元紀錄。不過，博通和高通發言體系都不願評論相關報導。

將成全球第三大晶片製造商

博通若吃下高通，可整合雙方優勢，包括高通在手機連結至無線網路的晶片市場主導地位，以及博通在連結各種裝置至Wi-Fi網路的晶片專長。券商野村Instinet分析師夏哈表示，這起併購案很合理，「博通可帶進三百億美元營收，且是非常策略性的，兩公司在智慧手機上都有重要地位」。

受此消息激勵，高通股價三日在紐約盤中大漲十九％，終場仍高漲十三％、至六十一．八一美元，市值達九一○億美元；博通收漲五．五％，市值達一一二○億美元。

併購案仍須經反壟斷審查

不過，該提議若成真，併購案還須獲得各國反壟斷監管機構的同意。博通是全球最大規模無線區域網路晶片供應商，高通則掌握基頻技術及必要基礎專利，值五G行動網路發展和商用關鍵階段，此案若成交，將使博通同時享有行動網路和無線區域網路市場的主導優勢和技術霸主地位。

博通執行長Hock Tan（音譯陳霍克）前一日才和美國總統川普連袂於白宮宣布，將把法定總部由新加坡遷回美國。分析師指出，博通欲把公司總部地址搬回美國，盼藉此能使去年對網通設備大廠博科通訊系統（Brocade）併購交易通過美國監管機關審查，未來並可更容易在美發起併購。

博通也打算買恩智浦半導體

另外，英國《金融時報》報導，博通也打算買恩智浦（NXP）半導體，作為併購高通交易的一部分；高通去年甫以三八○億美元收購恩智浦，現仍面臨歐盟反壟斷審查和部分激進股東反對。博通是二○一六年被安華高科技（Avago）併購後的存續公司，近年熱中透過併購來擴張。