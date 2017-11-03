慶富案 馬英九：我的清白禁得起檢驗

2017-11-03

〔記者施曉光／台北報導〕行政院調查獵雷艦案，發現總統府在前總統馬英九任內曾檢附慶富的陳情信，發函行政院「請卓處逕復，並副知本府」，並以密件處理，引發外界質疑馬英九涉入其中，馬英九昨天傍晚出席二○一七華人領袖遠見高峰會閉幕典禮受訪時表達不滿。他說，最近有部分媒體與名嘴，以完全沒有事實根據的指控攻擊、抹黑他，「我對自己的清白非常有信心，絕對禁得起檢驗。」

昨天中午，馬英九辦公室趕在行政院公布慶富案調查結果之前，先發出一份聲明，要求行政院應一併向外界交代所有總統府轉來的陳情信函內容及處置過程，不要隨部分媒體起舞，只挑馬英九總統任內的查，而且當年總統府只是按民眾申請陳情案件流程處理，絕非外界所指控的「施壓」。

馬英九辦公室發言人徐巧芯並在聲明中表示，行政院調查小組的質疑如果有憑有據，歡迎點名，並提出具體事證，不要以匿名指涉或放話方式，意圖混淆視聽，抹黑

馬英九，晚間馬辦又二度發出聲明。

徐巧芯表示，副閣揆施俊吉昨日回應媒體詢問時講得很清楚，「總統府函轉民間企業或人民的陳情函給行政院，是一個正常的作業程序，在我們的報告裡面，我們把他列出來，並不代表我們認定他有施壓」，她請部分媒體及名嘴不要再抹黑造謠、誤導視聽。

徐巧芯並說，根據媒體報導，慶富不僅在馬政府任內向總統府陳情，在蔡政府任內，也兩度向蔡英文總統陳情，也是透過密件轉發。

獵雷艦案#

馬英九#慶富