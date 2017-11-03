獵雷艦投標廠財力 竟從標金十分之一放寬為二百分之一

2017-11-03

政院認定國防部有五缺失 要求提懲處名單

〔記者涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕行政院昨公布獵雷艦案調查報告，認定國防部有五大缺失，其中最離譜的是投標廠商具備財力應為標金的十分之一，該案招標文件卻將條件放寬為二百分之一，具備一．七六億元財力的公司，即可參與三百五十八億元的獵雷艦標案。

國防部：配合司法調查 若有違法絕不袒護

行政院昨要求國防部依調查報告檢討改進，並就相關人員違失部分查辦，呈報懲處名單。國防部表示，已成立專案小組調查，並全力配合司法調查，若有違法絕不袒護，另也即刻成立「國防採購作業精進小組」，檢討現有制度缺失。

政院調查報告明確點出國防部五大缺失。首先，「採購法」規範，政府辦理巨額採購，投標廠商具備財力應為標金的十分之一，以獵雷艦案的標金為三百五十八億餘元推算，廠商應具備卅五．八億元財力，但該案招標文件卻將條件放寬為二百分之一，換句話說，具備一．七六億元財力的公司，即可參標。

據悉，檢調調查，慶富標得獵雷艦案之際，還將資本額自五億元大幅增加至四十億元，檢方仍在調查事件始末。

其次，報告指出，獵雷艦案招標文件評分項目「計畫管理」中，雖將財務管理納入評選，但僅佔十五分，在滿分一千分的評比項目中佔千分之十五，政院調查小組認定，這無法確保廠商具有足夠財力履約。

第三，獵雷艦案共有十三名評選委員，該委員會在一○三年十月召開時，竟有五名委員未出席，其中竟包含召集人邵揮洲、副召集人林輝政，依「採購評選委員會審議規則」規定，如正、副召集人未出席，應另訂開會時間，或在正、副召集人具正當理由未出席時，解除上述二人職務另行改選，但評選委員會跳過該程序，直接選出歐善惠、尚永強擔任正、副召集人，顯有缺失。

第四，獵雷艦案招標採「最有利標」，「採購法」規定，如評選委員未能過半數決定結果，得行協商措施後，再做綜合評選，且政院工程會函文亦指出，如採行協商措施，參與廠商需重遞投標文件後，進行綜合評選，避免抽籤決定，但屬於國防重大武器採購的獵雷艦案，卻未採協商措施獲得較佳結果，有欠妥適。

報告最後指出，評選委員給慶富的評分，最高分九百廿六分，最低分則給予七百八十八分；台船部分，最高分為九百廿七分，最低為八百零四分，顯見個別評選委員在子項目評分存在異常，委員會召集人可先請委員說明，在討論不同委員評選結果有無明顯差異，而非僅詢問各出席委員主觀意見決定結果。