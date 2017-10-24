2017-10-24

記者鄒景雯／特稿

高通執行長昨天在台積電三十週年論壇成為不少人調侃的焦點，眾人哈哈一笑之餘，可千萬別忘了我們公平會日前針對高通所做二三四億的裁罰案，到底有沒有做到充分的公平性問題？這起事件的後續若不妥善處理，恐怕將造成多輸之局。

黃美瑛主委所主持的公平會，在高通案上至少留下幾點備受詬病的瑕疵，有傷機關信譽。首先，南韓公平會二○一六年裁處高通之前，一共舉辦過七次聽證，我們的公平會針對此一影響重大的案件，如果曾經開過聽證會，包括經濟部等其他單位就有機會表達意見，不至於在近日公開互槓、貽笑各界。

即使沒有聽證會，一般的公聽會或座談會也不應該省略，這也是公平會過去的慣例；例如日月光與矽品案就在去年開過公聽會，但是事涉更為複雜的高通案，這個冠上公平之名的公務機關，卻連一次對外會議都沒開過，即行內部「黑箱」決定，非常啟人疑竇。這是程序上的欠當。

其次，同樣是依據公平會召開委員會的常理，七名委員（含主委、副主委）一般有兩位委員有不同意見時，通常就會放緩決定，高通案這次有三位委員表示反對，與贊成的四位，比數極度接近，表示意見分歧；結果黃美瑛卻快速清理戰場，完全不顧後續效應，她在急什麼？需要對外說明。

第三，在委員會討論的過程，有委員特別提到高額裁罰高通，對聯發科有利，但是其他可能因此不利的產業呢？例如國內五Ｇ的發展等等，最近產業界的抨擊聲音已經陸續浮現，公平會如何自證公平？

身為獨立機關，尤須自我節制、避免獨斷，否則殺傷力將非常可怕，高通不是不能處分，但是要合情合理，取得雙贏更佳，然公平會這次保密到家（偷偷摸摸？），即逕行公布裁罰，可見陷在獨立機關的迷思中極其深重，這些疑點，如果無法昭信於民，則公平會主委的適任性，外界不得不打出很大的問號。