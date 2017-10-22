迎東協旅客 估3年後250萬人次

2017-10-22

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，引來各國駐台機構的高度興趣並紛紛探詢，由行政院經貿談判辦公室印製的新南向政策文宣手冊最近出爐；政院評估，新南向區域各國未來政治發展穩定，經濟表現將持續成長，各國建設與市場維持暢旺，整體而言，大環境的發展對台灣推動中的新南向政策十分有利。

這份名為「新南向政策─新力量─新方向」的手冊指出，透過旗艦計畫及潛力領域計畫的執行，台灣與各國多方面的合作成果將更為聚焦及顯現，有利於台灣發展更全面的關係。

在拚觀光方面，手冊指出，去年新南向國家旅客來台已達一七八．九萬人次，占來台旅客人次的十七％；今年一至六月來台已達一一○．三萬人次，占比廿二％，成長快速。估計二○二○年來台旅客將達千萬人次，其中新南向市場占比達廿五％（兩百五十萬人次目標）。

由於各國駐台機構紛紛詢問蔡政府推動新南向政策的內容與未來走向，行政院經貿辦因此印製中、英文版文宣手冊各近一千本發送，中英文版各十八頁，目前供不應求。

行政院經貿辦指出，新南向政策成功關鍵在於突破新南向人才短缺瓶頸。根據移民署統計，目前我國有近五十九萬藍領外勞，在各教育階段就讀的新住民二代子女學生數逾廿八萬人，以及三萬餘名來自新南向國家的大專校院僑外生，未來都應妥善運用，培養其成為經營新南向市場尖兵，做為新南向政策的連結基礎。

經貿辦表示，經由持續吸引新南向重要國家高階人才來台留學或培訓，有利於與該國大學及教育主管機關建立友善夥伴關係，也有助於雙邊國家產業合作及經貿交流發展。