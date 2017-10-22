評19大談話 司徒文：習近平將繼續施壓台灣

2017-10-22

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會台北辦事處前處長司徒文昨受訪表示，雖然中國領導人習近平在十九大開幕式中未提及統一時間表，但對台政策的談話，整體來說是「更強烈的語言」，且將持續對台施壓；司徒文說，他對習堅持九二共識的說法「感到失望」，就他個人來講，「根本不相信有九二共識」，呼籲台灣政府應持續強化防衛、捍衛台灣主權。

龍應台文化基金會昨邀請香港大學政治與公共行政學系榮譽教授卜約翰分析十九大，並與司徒文進行對談。

卜約翰：習透過反貪腐懲罰政敵

卜約翰表示，他預測十九大後的兩岸關係，「對台政策將有延續性」，不會有太多立場上的轉變，中國也將持續對台施壓，讓台灣在國際場合中沒有位置、持續孤立台灣，也可能透過更多中國學生的軟性交流進行統戰。他並認為，在習近平與共產黨不改變立場的情況下，只有台灣政府願意公開承認九二共識，雙方對話才有可能展開。

卜約翰分析指出，習近平自二○一二年掌權以來，透過反貪腐懲罰政治異議者，累積自身能量，「目的是為了建立一貫性的黨」。他也提到，中國的法律是為政府服務，目的並非建立一套法律，而是建立「被法律統治的社會」，這也顯示共產黨力量將緊緊掌握法律的本質與實踐；而這對中國人權的發展，將有很大的影響，雖然對習近平來說，中國也是在談論民主，只是對民主有不同的詮釋。

司徒文：習「六個任何」話語強烈

針對習近平在對台工作的談話，司徒文受訪表示，他很高興習近平沒有對台灣設下統一時間表，但分析習近平提及的「六個任何」，整體來說是更強烈的；雖有部分評論家認為，習近平使用類似蔡英文的「認知到九二共識的歷史事實」詞彙，包含提及要「尊重台灣生活制度」等說法，看來「也許是個開端」，但若沒有後續討論，就很難知道這些話的意涵是什麼。

司徒文指出，分析習近平在十九大開幕式的談話，重點圍繞在「安全」與「如何成為一個強國」，進而在世界取得中心位置，而不是在中國內部進行改革。

司徒文也提醒，台灣需透過強化自我防衛、爭取國際地位，並多元化貿易對象，以增加自我能量。他說，台灣與中國官方語言都是中文，生意往來很方便，如果不強化英文能力，讓台灣更國際化，很有可能會過度依賴一個地區。他強調，美國很願意幫助台灣，但在那之前，台灣需要為自己更努力。