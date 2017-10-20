習近平掌聲…騰訊「拍」馬屁

2017-10-20

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中共總書記習近平在第十九次全國代表大會馬拉松唸稿報告近三個半小時後，隔日中國網路鉅子騰訊就推出一款手機遊戲，鼓勵微信十億用戶在短播習報告後，十九秒內盡可能「點擊」拍手最多次來比賽。

相較於中共前領導人江澤民打哈欠、胡錦濤比手錶的不耐煩表態，由中共黨幹部掌管主要營運決策的騰訊集團熱捧習大大、以宣示向「黨」效忠，果然娛樂效果最佳；微博報導迄週四傍晚已被玩了逾四百萬次，有微信用戶稱在遊戲中「拍手」達一九六五次，該遊戲上角顯示「收獲鼓掌」已逾十億次。