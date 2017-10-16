立委︰蝦皮補貼戰 政府應管制

2017-10-16

強制導入履約保證制度

保障消費者、阻惡性競爭

〔記者廖千瑩／台北報導〕本土最大的電子商務集團PChome（網路家庭），前陣子通過增資案，迎戰具中資背景的蝦皮，是近來電商圈最熱門話題。民進黨立委余宛如表示，不賺錢的蝦皮拍賣擬透過母公司在美國上市，從資本市場籌資，再反過來於台灣打一場資金消耗戰，這擺明是一場不公平的競爭；她建議，政府應該要介入、實施聰明的管制，例如對網拍、團購等大打流血低價策略的電商型態，強制導入履約保證制度，除可阻止市場惡性競爭、還能保障消費者權益。

余宛如直言，蝦皮母公司SEA擬透過在美國上市，在資本市場籌資、賺金融市場的錢，已逼著台灣本土的網家要跟著籌資對打；這種不公平競爭是來自資本市場，政府就應該要注意。

蝦皮赴美籌資 逼網家增資抗衡

余宛如說，蝦皮打的如意算盤是，當用戶數增長的越快越多，越能從資本市場募到資金；為何蝦皮不選在母國募資？理由簡單，是因新加坡IPO市場前一陣子有太多中企去掛牌、募國際資金，卻爆出不少地雷，最大股東是中企騰訊的SEA，反而選擇到美國上市。

她分析，當蝦皮從國際市場募到大量資金，再拿這筆錢砸在價格補貼搶攻台灣市場，短時間將快速取得市佔率；但台灣資本環境沒辦法提供本土企業有這樣的條件，連新創都很難融資；這根本是一場不對等的戰爭，若政府坐視不管，台灣電商市場遲早全數拱手讓給外資、中資業者，在它們取得市場主導地位、將本土業者夾殺出局後，免運費等流血補貼就會沒了。

余宛如認為，因中國不對等開放市場，台灣電商很難在中國伸展手腳，政府應該想辦法協助本土電商開拓東南亞等市場，以利其募集國際資金來壯大；針對具中資背景的蝦皮等虧損境外平台，又實施運費補貼，應要求要有履約保證制度，以保障消費者權益。