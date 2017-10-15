路基掏空 宜蘭大同5村成孤島

2017-10-15

累積雨量破千 2千村民受困

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣連日降下大雨，大同鄉台七線牛鬥路段路基掏空，路面塌陷，英士、太平、茂安、四季及南山村主要聯外道路中斷，五個村淪為孤島，造成兩千多個村民受困，公路總局預計今天下午五點修復搶通。

盼趕在下午5點修復搶通

大同鄉山區是這波雨勢全國累計雨量最多的地區，台七線九十三．四公里處牛鬥路段，因蘭陽溪水暴漲坍塌，出現七十公尺長、八公尺寬、十公尺深的大窟窿，現場景象讓人怵目驚心。

200多名遊客滯留 幸公所有存糧

由於災情嚴重，原定十七日搶通，宜蘭縣代理縣長吳澤成上山勘災時，大同鄉籍縣議員陳傑麟說：「太驚險了！」全鄉三分之一鄉民共兩千多人受困，另有兩百多名遊客滯留，通車期程不能拖太久，公路總局隨即成立前進指揮所搶災，希望趕在今天下午五點完成雙向通行。

大同鄉英士等五村的主要聯絡道路台七線阻斷，宜五十一線替代道路也不通，宛如孤島，外界擔心發生缺糧危機，公路總局說，已搶通台七線往桃園方向路段（北橫），供村民運送民生物資。

大同鄉長陳成功說，大同鄉屬於偏遠泰雅族原鄉，為因應突如其來天災，鄉公所都有在鄉內各村活動中心預置白米物資，以備不時之需，台七線牛鬥段若能如期搶通，就不必動用到存糧。

前晚八點台七線牛鬥路段也傳出意外，當時道路已塌陷，獨自開車下山的周姓駕駛，疑因雨勢太大、視線不良，開到此處連人帶車掉進邊坡旁溪床，所幸公路總局獨立山工務段巡查人員就跟在後方，及時救起周姓駕駛，有驚無險。