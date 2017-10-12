菲國前副總統：台菲親如兄弟 需互相合作

2017-10-12

新南向區域對話 玉山論壇開幕

〔記者彭琬馨、呂伊萱、黃佩君／台北報導〕為推動新南向，由政府主導的我國首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」，昨起在台北舉行兩天會議，菲律賓前副總統金勾納演講時表示，菲律賓是進入亞洲很重要的門戶，菲國可以提供台灣產品銷往歐美的低關稅與專業人力資源，台灣也能幫助菲律賓科技提升並傳承實務經驗；金勾納說，「菲律賓要幫助台灣、台灣也應該幫助菲律賓」，共同邁向更美好的人生、科技發展及經濟前景。

由遠景基金會主辦的「玉山論壇」，來自印尼、菲律賓、馬來西亞與美國、日本等多國現任及卸任官員、學者專家與企業代表等上百位賓客齊聚台北，蔡總統也發表致詞，除表示玉山論壇將成為常態性會議，並宣布成立「台灣亞洲交流基金會」，做為此對話機制主要的籌辦與管理組織。

金勾納：菲是進入亞洲重要門戶

關注台菲關係的菲律賓前副總統金勾納昨以「讓我們彼此協助」為題發表演講，他指出，菲律賓不僅在地理位置上與台灣相當接近，早期與台灣原住民可能也有血緣關係，緊密關係就像是兄弟姊妹。

金勾納並形容，位於菲律賓最北邊巴丹群島省的人民，與台灣最南部的人民遙遙相望，他以「鄰居」形容兩國人民關係，強調他們彼此喜歡，也會彼此協助，「所以我們應該效法他們，我們一定要幫助彼此」。

談及台菲如何合作互惠，金勾納表示，對台灣來說，菲律賓是進入亞洲的重要門戶，而菲律賓是享有GSP（普遍化優惠關稅計畫）的國家，特別是針對銷往歐美產品，因此菲可成台灣的生產重鎮，台灣企業可享有五千種銷往歐美產品的關稅減免待遇，更可維持十年。

菲可成台生產重鎮 產品銷歐美

GSP是已開發國家給予開發中國家的片面貿易優惠。新南向國家中，美國對菲律賓、柬埔寨、印尼、泰國及緬甸均給予GSP；歐盟對菲、柬、緬、越給予GSP，菲律賓更自去年獲得GSP+，有高達近十七億歐元產品獲歐盟關稅減免。

金勾納也說，目前有十三萬菲籍勞工在台工作，他們是台灣第二大專業人力來源，有台灣做為夥伴，進步腳步會走得更快更順暢，盼兩國未來能攜手合作，創造更美好的未來。

對於台菲合作，經濟部次長王美花受訪表示，台菲間的經貿最高層級平台「台菲部長級會議」預計於十二月舉行，目前情況樂觀，希望屆時能簽署台菲新投保協定。