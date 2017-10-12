３男搭轎車偷零件 擺明預謀

2017-10-12

〔記者王宣晴、徐聖倫／新北報導〕針對台北關誤放疑夾帶百公斤海洛因的「彎板機零件」入境，新北市警局三重警分局二重派出所今年七月受理機具失竊報案，警方發現，歹徒疑似故佈疑陣，先將放在貨車車斗上的機具偷走，再將貨車開往新北市林口區忠孝路一處巷內停放，警方雖找到失竊貨車，但機具已不翼而飛。

找到貨車 機具已消失無蹤

警方調查，四十六歲的侯姓貨車司機無前科，今年七月十二日晚上受陳姓友人委託，協助報關四台從泰國曼谷進口的機具，侯男當天開著貨車前往機場，在陳姓友人的指示下，於十三日凌晨，就將被海關封箱的機具與貨車停放在三重光復路路邊停車格，不料他十四日清晨七時許要去牽車時，才發現貨車及機具遭竊，趕緊聯繫陳男，並在陳男的指示下報案。

在三重搬走機具 車棄林口

警方獲報後兩個小時，海關也趕抵，表示要驗貨，調閱監視器才發現貨車被一名戴帽子、口罩的男子偷走，開往林口區忠孝路，警方再趕去該處，當天下午兩點找到失竊貨車，發現貨車有遭破壞痕跡，車上的四箱機具零件被偷走。

據透露，十四日凌晨時分，有兩至三名男子開轎車到三重光復路路邊停車格，將車斗上的四箱機具零件搬走。隨後，又有一名戴帽子、口罩的可疑男子，上前破壞車門後，將貨車開到林口忠孝路的巷子裡停放，隨後攔計程車離去。

新北警朝走私毒品方向偵辦

侯男向警方表示，他與陳姓友人僅有一面之緣，租車、報關甚至是報案都是透過電話與陳男聯繫，其他細節渾然不知。

警方根據侯男提供的陳男資料，發現陳男留下的資料皆為偽造，而侯男僅協助報關，對於機具貨源、是否夾帶毒品絲毫不知。

新北市刑大大隊長廖訓誠表示，已報請檢察官指揮，有鎖定可疑對象，將追查機具下落，朝走私毒品方向偵辦。