賴揆拍板 全國8.3萬臨時人員加薪

2017-10-07

地方費用 特別統籌分配稅款補助

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德就任後宣布明年軍公教人員加薪三％，這項調薪案原本未包括中央與地方政府聘僱的臨時人員；不過行政院主計長朱澤民昨受訪時證實，賴揆已經拍板，中央與地方機關的臨時人員明年也調薪三％。據指出，政院將以特別統籌分配稅款撥給地方政府這筆加薪費用，估計中央與地方機關的臨時人員逾八萬三千人受惠，初估經費約十億元。

至於中央機關臨時人員的加薪費用，財源從哪來？朱澤民說，各機關業務費等費用自行調整。

據悉，行政院在九月十二日宣布明年軍公教調薪三％，調薪範圍並未包含中央與地方的臨時人員（即不佔預算員額的約聘僱人員），而佔預算員額的約聘僱人員則在加薪範圍內。各地方政府對於臨時人員是否也加薪三％，態度不一，不少臨時人員抱怨「軍公教加薪三％，為何我們沒有？」

人事行政總處等機關，近來接獲相當多的陳情與抱怨，政院甚表重視，經過研議，賴揆拍板明年全國機關的臨時人員也加薪三％。知情官員表示，主計總處先前表明「臨時人員與不佔預算員額的約聘僱是否適用加薪」，其實指的就是臨時人員，因為約聘人員有兩種，一種是佔預算員額，編在人事費用裡的約聘人員，另一種是不佔預算員額的約聘人員，也就是臨時人員。

中央部會機關 自行調整所需預算

根據人事行政總處的統計，截至一○五年底，包括五院在內的中央機關臨時人員有四萬三千多人，地方政府臨時人員則有四萬人，合計有八萬三千多人。

有關臨時人員明年加薪三％，所需經費是多少？中央要撥給地方多少特別統籌分配稅款？朱澤民表示，未來要等各縣市報上來才能實際統計加薪人數與所需經費有多少，還須經中央審查通過。至於何時撥款給地方政府？朱澤民說，沒有那麼快，因為明年才要調薪，特別統籌分配稅款撥款有一定的程序。

知情官員透露，根據初估，臨時人員調薪三％，約需十億元左右的經費，中央各部會等機關主要是從業務費、人事費、委辦費等費用的刪減，自行調整供臨時人員調薪所需預算。