持有新興毒品 「3犯」擬祭刑罰

2017-10-07

〔記者項程鎮／台北報導〕反毒已被政府列為施政要項，法務部鑑於三、四級新興毒品日益氾濫，修法採取「先行政後司法」方式，未來只要持有或施用三、四級毒品，「三犯」就擬處以刑罰；另鑑於「Ｗ飯店小模命案」這類混合濫用新興毒品致死事件頻傳，決定販賣混合毒品、販毒給未成年人或孕婦等，都要加重刑度二分之一，以遏止毒品危害。

法務部已將修正草案送至行政院，行政院預定本月十六日開會審查。

法務部官員指出，目前持有或施用三、四級毒品，原則上採取行政罰，普遍認為成效不彰，因此修法為三年內「一犯」將要求講習，未完成講習就裁罰；「二犯」須講習和裁罰，未完成就處以罰鍰；「三犯」施以六個月身心輔導講習，講習滿四個月表現良好，可免除剩餘講習，若未完成或「四犯」，就處以刑罰。

販賣混合毒品 加重刑度

另鑑於青少年經常辦毒趴或流連ＫＴＶ，不時傳出使用毒品助興或助「性」等問題，因此修正草案對販毒給未成年人者加重刑度；販賣或提供混合兩種以上毒品者，同樣加重刑度二分之一。

草案還推翻現行持有二十公克以下三、四級毒品免入刑規定，以列為三級毒品的Ｋ他命為例，未來持有五公克以上，最重可判刑三年。現今發現，毒販會告訴下游吸毒者，持有二十公克三、四級毒品沒關係，因為不會坐牢，因此特別修法解決此一問題。再者，製造、運輸、販賣安非他命等二級毒品，也將從現行七年以上徒刑提高刑度至十年以上徒刑。

草案還規定，為因應新興毒品快速推陳出新，將修法把類似毒物透過一次性開會就審議列管，不再單獨個別公告，以縮短新興毒品列管時程，減少列管前無法可罰的空窗期。草案並引進沒收制度，剝奪毒販不法所得。