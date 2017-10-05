李登輝籲蔡英文 講清楚要修什麼憲

2017-10-05

稱讚賴清德「有辦法處理事情」

〔記者黃文瑜／永康報導〕前總統李登輝昨出席台灣基督長老教會南部大會演講，稱讚行政院長賴清德上任後讓蔡英文總統的民調提高十六％，「有辦法處理事情」，且還很勇敢表達「台灣獨立」的主張；不過，對於蔡英文拋出憲改訴求，李登輝直言，「要修什麼憲要先弄清楚」，要怎麼修要先讓大家了解，要講清楚。

強化台灣認同 讓統戰失去市場

李登輝說，面對中國長期打壓，但依然堅守民主原則是最值得驕傲的，而軍隊國家化是他推動民主化改革真正的起點，也認為台灣國家領導人若放任或製造統獨對立，是極不負責任的行為，要強化對台灣的認同，讓「反民主」的政客無法繼續用假的「九二共識」欺騙老百姓，大中國主義的統戰在台灣就失去市場。

對於民進黨一年多來的執政，李登輝認為和民眾期待有落差，針對蔡英文拋出憲改訴求，李登輝直言，「要修什麼憲要先弄清楚」，修憲很複雜，憲法不適當的地方，要怎麼修要先讓大家了解，要講清楚，不要只說要做。

勉執政者 以民為主、大膽去做

不過，李登輝仍期待蔡英文能促進司法改革、教育改革、心靈改革，讓台灣更好，勉勵執政者「確立目標、堅定立場、以民為主、大膽去做」。

李登輝進一步表示，現在內閣已經改組，賴清德很勇敢、有能力、能做事，對於台灣立場很明確，可以幫蔡英文完成很多事情，「真的很好」。他期許賴揆在經濟和各方面都要有作為，才會對台灣有更大幫助。

李登輝強調，「一個國家的興衰，主要取決於三個因素，要有強而有力的領導、明確的國家目標，及內部的認同與團結。」不要用先來後到台灣的年代，作為是不是台灣人的判斷標準，為了下一代子孫的尊嚴、生存，大家要同心走出台灣未來的路。