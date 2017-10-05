明年調高基本工資 300萬人漲健保費

2017-10-05

〔記者吳亮儀、吳柏緯／台北報導〕明年起基本工資調漲，最低薪資增到兩萬兩千元，健保、勞保的投保薪資及保費也將隨之調整。

衛福部昨預告，健保第一級投保金額提高到兩萬兩千元，再加上調整各級級距，粗估影響約三百萬人，每人每月保費約增加二元到五十六元。新費率預計明年元旦實施，粗估每年增加健保收入約十四億。

每月將增加2到56元

健保署說明，因應基本工資調漲，健保投保金額分級表中，第一級投保金額將從兩萬一千九百元調到兩萬兩千元，並修正從五十級調到四十九級。包括近三百萬名公、民營事業機構受僱員工和眷屬，健保費每月將增加兩元到十四元。

另外，村里長和鄰長則依照第十二級納保而有調整，每人每月增加保費廿一元，影響約五萬人；還有自行執業的專門職業及技術人員，按第六級為準，每人增約五十六元保費。

304萬人勞保月增21元

勞動部也配合修正「勞工保險投保薪資分級表」，將目前以兩萬一○○九元和兩萬一九○○元級距投保勞保者，拉高至二萬二千元，估約三○四萬名勞工受影響，平均每名勞工每月將增加廿一元的保費支出。雇主每僱用一名勞工，每月平均增加七十三元保費支出，勞保基金則每年將增加卅二億收入。

至於投保就業保險的勞工，則約有一二二萬人受到影響，就保基金每年收入則增加一．三億。