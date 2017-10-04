一年丟棄193公噸藥品 部分負擔擬調漲

2017-10-04

棄藥5億顆可環島8圈

〔記者林惠琴／台北報導〕為了解民眾用藥，衛福部健保署委請醫院協助收集一個月病人藥品回收量，最新統計回收近五．八公噸，換算一年逾六十九公噸；研究顯示民眾回收藥品僅占三十六．一％，估計全年被丟掉藥品至少一九三公噸。以一般膠囊計算，被丟掉的藥至少逾五億顆，排起來可環島近八圈。健保署因而研議調整民眾門診藥品部分負擔，上限兩百元擬提高。

健保署表示，調查期間為八月至九月，從全台二十四家醫學中心回收藥品二．八公噸、八十四家區域醫院近三公噸，合計約五．八公噸，粗估一年可逾六十九公噸。

過去研究發現，國人高達六十二％習慣自行丟棄藥品，回收僅三十六％，以此估計，國人一年丟棄至少一九三公噸藥品，用一般膠囊重量約○．四公克、長度一．七公分計算，等於超過五億顆藥、可環島近八圈。且此次調查並未納入診所與藥局回收藥量，顯示實際棄藥量絕對更多！

健保署並說，此次統計未細分藥品種類，但依過去研究，民眾丟棄以口服藥為主，尤以腸胃道、心血管用藥為大宗，剩藥則多因「自覺病情或症狀改善而停藥」、「忘記服藥」。

「這種現象非常嚴重！」藥師公會全聯會發言人沈采穎指出，上週就看到一民眾拿一大袋、十幾瓶眼藥水丟掉，曾有大型醫院估算，光一個月回收藥品就值兩百多萬元。

藥品被棄代表領取量大於需求，健保署統計，近兩年重複領藥人數從二十六萬降到十九萬，但去年仍有單一病患多領二一六天藥品，過去更有多領九百多天藥品的紀錄。

用藥浪費排擠罕症資源

健保署長李伯璋強調，健保藥費支出逐年成長，去年已達一六八一億元，為改善藥品浪費，目前除強化雲端藥歷功能，醫師重複用藥將核刪不給錢等；目前門診藥品部分負擔最高僅兩百元，甚至慢連箋患者可免部分負擔，恐讓民眾未能珍惜用藥，更可能排擠健保資源用於罕病、癌症藥品上，因此會做檢討，不排除調漲部分負擔，讓民眾對自己用藥負責。