蔡向中共喊話 1９大後思考兩岸新模式

2017-10-04

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統自去年五二○上台後，兩岸關係近一年半陷入停滯，蔡總統接受「中央社」專訪時表示，在台海兩岸關係上，台灣方面「已經盡了最大的善意」，她向對岸喊話，希望在中共舉行十九大之後，雙方可以思考新模式，讓兩岸關係更活絡。

美國總統川普將在十一月三日到十四日展開亞洲行，此行也包括川普上任後首次訪問中國。蔡總統表示，美國、中國與台灣三邊關係的格局，在架構上沒有改變，不過，現在是「穩中去觀察變局的時刻」，值得政府多花時間、精力在兩岸和亞洲局勢上。

蔡總統說，她從去年五二○就職到現在，基本上兩岸還是維持平穩，雙方也做了相當的努力，雖然在重要的政治問題上，「他們覺得我們沒有達到他們的目標，但是我們已經盡了最大的善意」，她的立場還是一樣，在去年就職演說中所講的話，「就是我執政處理兩岸的原則」。

中國堅持蔡政府必須接受一中框架的「九二共識」，即雙方都承認兩岸同屬一個中國。不過，蔡總統並未接受九二共識，她在去年就職演說表示，尊重兩岸在一九九二年溝通協商所達成的若干共同認知與諒解，她的政府會依據中華民國憲法、兩岸條例及其他相關法律處理兩岸事務。針對僵持近一年半的兩岸關係，她希望雙方都能再思考，如何讓兩岸架構走向新的模式。

蔡總統說，雙方處理兩岸問題，都有長久以來累積的模式與一些準則，也維持了兩岸一定程度的穩定，而維持兩岸的和平穩定，確實是最重要的原則。

民進黨也該思考是否提兩岸新論述

不過，她強調，新情勢正在發生，雙方要好好想一想，過去處理兩岸的想法或做法是否有必要檢討。「如果我們一直守著過去的那些做法與想法，我們或許很難面對多變的亞洲情勢與區域情勢。」

蔡總統說，她日前在民進黨全代會告訴黨員，在面對這種國際情勢的多變、中國的變化及崛起時，民進黨也應該思考，兩岸關係是否需要新的論述。