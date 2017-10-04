焦點評論》總統只說對一半

2017-10-04

記者鄒景雯／特稿

台灣的電力供應究竟能不能充分滿足經濟與產業發展所需？是以「務實」為標榜的賴內閣今後重要的施政考驗。蔡總統最近在接受專訪時，輕描淡寫地形容：「和平電廠鐵塔倒塌、八一五大停電等事件，嚴格來說，不是缺電的問題， 而是天災與人為疏失」，這個說法，不能說不對，但是只對了一半。

蔡總統說的對的部分是，前兩次用電危機，一次是公家機關中午關冷氣，一次是全國無預警停電並實施限電，也就是和平電廠的電網穩定性以及大潭電廠的管理問題，確實暴露了我們國家整個供電系統的脆弱。但是，總統沒說到的還很多，包括未來我們真的不會缺電嗎？

首先，政府早在上台之初就設定了非核的時程與步驟，其中備轉容量率，也就是尖峰時段的電量，應維持在七．二％以上，即可確保供電無虞，那麼要使國人安心，必然就要努力達標，不允許任何差池，才能贏得信賴。去年五月，核二二號機由於跳電引發附近居民疑慮，立法院隨即決議予以凍結，並須向教育委員會報告後始得啟動，此一突發變局，頓時少了983MW的電力調度，導致一連串的負面效應，可說是後來供電左支右絀的關鍵肇因。這裡頭，很多的教訓，新內閣必須記取，最重要的是，當政府遇到有違目標達成的社會歧見出現時，主政者的政治擔當與是否有效說服非常要害。如果無法掌握主導，事實證明電就是來不了。

其次，台化電廠在中部造成汙染，民間要求燃煤電廠降載的事件，是電力雪上加霜的第二個打擊，這次經驗說明，展示長期藍圖，才能提供政策的可預測性，在邁向二○二五非核承諾前，政府必須勇敢面對燃煤供電的過渡性需要，甚至提高比重、超過三十％占比的必要性，誠實與國人取得共識。

第三，有了方案，如果缺乏執行力，追蹤考核不能落實，同樣會不來電。前內閣曾經要求大林、大潭、通霄三個電廠的新機組必須在今年六月到位，台電居然讓它跳票的殷鑑，讓政府信譽重創，這可就不是人為疏失的問題而已了，如何督導台電不貳過？涉及的是不缺電的治理能力。

最後，台積電的三奈米製程新廠宣布在南科落腳，經濟部做出了水電供應的保證，這張大支票可否兌現？需要以上一切條件的總和，這個個案，可說是個試金石，當然驗證總統的話到底對不對。