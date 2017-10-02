非接觸式讀取便利 防駭設計不可少

2017-10-02

將仿效國際民航組織技術規格

〔記者吳柏緯、劉力仁／台北報導〕內政部規劃的晶片身分證，將仿效國際民航組織（ICAO）在二○一五年提出的9303號文件規範，採用機器掃描或生物辨識的非接觸式晶片，特色為透過紅外線等無線感應方式，不須插入讀卡機就能讀取資料，強調保密技術純熟，便利性也更高。但資安專家提醒，類似設計仍曾發生資安外洩事件，除了卡片本身密碼外，建議引用多重方法，強化身分識別機制。

專家建議引用多重方法 強化身分識別

ICAO 9303號晶片規格為結合生物特徵辨識、邏輯數據結構、存取控制、公鑰基模和密碼學，確保所儲存資料之真實性、完整性、原始性與安全性。為配合此一規格，內政部晶片身分證未來登載事項規劃必須加註英文姓名、截止效期，使用期十年。

安華聯網科技總經理洪光鈞表示，「晶片化」並非新的議題，包含健保卡、信用卡都已透過晶片讀取。若要推行晶片身分證，包含個人資料的傳輸、儲存、讀取設備的保護，甚至晶片本身的防盜、防拷設計都須謹慎處理。

他提醒，非接觸式讀取的確比起接觸式讀取更加便利，但也伴隨著相當的資安風險；過去就曾發生歹徒使用掃描器掃描被害人的隨身包包，直接竊取非接觸式晶片卡資料的事件。

資策會資安科技研究所研發經理謝志宏表示，除了自然人憑證與卡式身分證外，晶片身分證未來可能整合悠遊卡、駕照等多項功能，甚至投票、報稅等公民權利義務也能「一卡搞定」，因此，除了卡片本身的密碼外，勢必得引用多因素的方法，來強化身分識別機制。

謝志宏指出，指紋或虹膜等生物識別機制，基本上是獨一無二且永久有效的，可作為驗證身分的方法之一。不過他也坦言，建立生物識別資料庫，將牽涉個人身分隱私與資訊安全強化間應該如何權衡？這將是另一個複雜的議題。