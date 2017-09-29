征戰VR 臉書放慢、谷歌跨步

2017-09-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕VR（虛擬實境）/AR（擴增實境）前景籠罩著不確定性，今年以來臉書關閉旗下VR影視內容工作室Oculus Story Studio、英特爾放棄獨立運作VR顯示器計畫，但Google及宏達電持續挹注資源架設平台及發展VR軟硬體；研究機構IDC看好VR/AR產值到二○二一年可達二一五○億美元，但未來是走向泡沫化或是新藍海？關鍵在於應用領域擴大及生態鏈整合。

生態圈建構完備 才可能爆發

TrendForce旗下拓墣產業研究所分析師蔡卓卲指出，VR屬於高端消費商品，除硬體外，應用、服務、開發者及配件等，整個生態圈都得建構完備，VR商機才有機會爆發。

IDC統計今年第二季全球VR/AR頭戴裝置市場，三星、索尼市占持續擴大，分別達二十六．七％、二十四．四％，囊括一半市占；臉書及中國TCL以市占十一．六％、五％分居第三、四，而宏達電市占從第一季的八．四％下滑到剩四．四％。

宏達電第二季市占下滑到4.4％

MIC分析，VR產業有兩大主導力量，一是由Google、微軟等推展訂定產業標準化，其次由索尼、宏達電等以遊戲、影視為應用出發點，在硬、軟體或智慧財產內容進行差異化策略；宏達電Vive採取多方合作戰略，也聯合Google擴散其品牌效應。

MIC產業分析師徐育群認為，VR產業競爭已從「硬體規格」延伸至「內容」與「平台」之爭，未來品牌業者若沒有豐富的VR生態系支撐，將會面臨嚴峻挑戰。