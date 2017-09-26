中國網軍為駭 竊德國技術

2017-09-26

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「華爾街日報」報導，中國駭客對德國頂尖製造商發起網路攻擊，尤其是鎖定疏於資安防護的中小企業，已引起德國警覺；德國政府已對中小企業提供相關資金，協助抵禦來自中國的網路攻擊，以保護本國企業的競爭優勢。

德國保險公司Hiscox數據顯示，去年約六十五％的德國製造商及科技公司遭到網路攻擊，高於美國的六十二％及英國的五十％；德國情報機構BfV估計，去年德企因間諜、破壞及數據竊盜損失五五○億歐元（約一．九七兆台幣），高於二○一五年的五一○億歐元。

長期以來，中國透過發布命令，強制要求外國投資人與本地合作夥伴共享智財權，並透過收購德企來滿足其對德國技術的渴求；德國反間諜活動官員表示，中國間諜機關也加入竊取德企智財權的行動。

獲得中國政府支持而針對西方企業的駭客行為，多半是由中國人民解放軍的網路戰鬥部門或中國國家安全部所發動。

德國情報機構指出，已握有中國駭客團體APT-10近期對德國高科技公司攻擊的證據；懷疑是受中國情報機構指揮的駭客，去年入侵一家在該產業領域技術領先的中等規模製造商系統，竊取設計圖及其他數據。

德偵測到中國網攻 本月逾3萬次

德國最大電信公司德國電信也說，九月偵測到來自中國的三萬餘次網路攻擊，其次是俄羅斯的七六六一次。

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