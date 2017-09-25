拋開政黨算計 共同面對憲改

2017-09-25

記者陳鈺馥／特稿

憲改工程為邁向民主化國家最關鍵一步，台灣雖歷經七次修憲，但憲法條文規定與台灣社會嚴重扞格，國民黨為捍衛「一中憲法」架構，更訂出全世界最嚴苛的修憲門檻，只要四分之一以上立委不同意，不出席立法院院會，修憲案連公民複決機會都沒有。

台灣社會殷盼調降修憲門檻、降低公民投票權年齡至十八歲、人權入憲，以符合世界民主國家潮流，卻被維持中華民國法統的高門檻限制，即便是不涉及領土、國號變更的修憲案，也被充滿政治算計的政黨利益掣肘。

前總統李登輝、陳水扁任內皆啟動修憲成功，馬英九在位八年未曾修過一條憲法，二○一五年立法院各黨團皆支持「投票權下降至十八歲」及「不分區立委政黨票門檻五％降至三％」，但國民黨團堅持要與「不在籍投票」、「回復閣揆同意權」包裹掛鉤，最後導致修憲破局。

二○一六年政黨輪替，民進黨取得六十八席立委過半數，雖佔國會多數席次，但面對修憲門檻須四分之三立委出席院會，只要擁有超過四分之一席次的國民黨不同意，發動廿九席不出席，憲改工程難以跨越一步。

在現實與理想擺盪下的憲改工程，一旦民進黨設定的政治目標，與國民黨要的修憲內容有所不同，若政黨無法拋開私利，各自盤算政治利益，第八次修憲將遙遙無期。

台灣上次修憲為二○○五年，距今已逾十二年，期間歷經兩次政黨輪替、三位總統，憲政制度紊亂仍未解，朝野各黨團應放下政治算計，共同面對憲改歷史大業，也別再用政治綁架十八歲年