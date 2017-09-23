冠德、理銘 涉賄被搜索

2017-09-23

〔記者錢利忠、吳政峰、鄭琪芳／台北報導〕台北地檢署偵辦營建署前主秘洪嘉宏涉眷改弊案，策動白手套黃慶銘轉污點證人，依黃的證詞發現，洪在城鄉發展分署長任內受國防部委託辦理新竹、台中、台南等地眷改案，近十件涉弊，除遠雄外，冠德建設、理銘開發兩建商也涉弊，昨兵分六路搜索並約談冠德最高顧問曾青松、理銘特助朱彥龍等四人，訊後依行賄罪諭令曾五百萬元交保、朱一千萬元交保。

眷改案涉弊 曾青松、朱彥龍巨額交保

冠德建設昨發布重大訊息指出，全力配合檢調單位調查，公司營運狀況一切正常，財務業務並無影響。

檢廉昨分別赴台北、新竹兩地，搜索冠德建設、理銘開發，曾任冠德建設總經理的曾青松、理銘特助朱彥龍，均以被告身分接受偵訊，另兩名為證人；據悉，兩被告應訊時對案情避重就輕。

曾青松擔任冠德建設總經理期間，經手公司多筆土地開發案，二○一五年一月退休，獲聘冠德最高顧問；檢廉將比對曾青松、朱彥龍以及黃慶銘等人說詞，釐清有無更高層建商負責人涉案。

檢廉依黃慶銘等證詞，質疑葉世文、洪嘉宏等時任營建署高官，利用承辦眷改案等機會，透過白手套牽線，除接受建商招待飲宴外，另收受建商賄款，做為包庇建商取得標案的對價。

檢廉比對白手套證詞，查出曾青松、朱彥龍也曾代表各自公司，在洪嘉宏處理眷改土地招標案期間，與洪嘉宏私下接觸，疑涉行賄等不法。

檢方查出，二○一三年十一月至二○一四年五月，洪嘉宏擔任城鄉發展分署長，受國防部委託辦理新竹、台中、台南等地多件眷改標案，除了遠雄建設外，包括冠德、理銘開發等建商也深感興趣。

檢方調查，趙藤雄為取得新竹等眷改標案，曾透過擔任白手套的台北科技大學退休教授蔡仁惠行賄時任營建署長葉世文，期約二二○○萬元賄款，後來葉世文閃電退休，趙藤雄轉而找葉的下屬洪嘉宏護航。

葉世文索賄案曝光後，洪嘉宏、黃慶銘前年十月遭檢廉搜索及約談，分別被依違反貪污治罪條例諭令二百萬及三百萬元交保；本月五日，檢方再次傳喚洪、黃二人，訊後依涉犯重罪，有勾串、逃亡之虞將兩人聲押禁見獲准。