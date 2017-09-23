國慶連假 國道首推日間離峰7折

2017-09-23

〔記者蕭玗欣、劉力仁／台北報導〕行政院長賴清德上任後首個連假送的紅包越來越大，原只傳出國慶連假夜間免收費，昨天再加碼送白天離峰七折收費優惠，預估有兩百二十八萬車次受惠，通行費減收六千一百萬元，另國五也天天實施高乘載管制。

除夜間免收費 再加碼優惠

交通部昨宣布，今年國慶四天連假除維持凌晨零到五時暫停收費外，首度推出連假首尾兩日，日間離峰七折收費優惠，「希望民眾不要冒險開夜車，白天上路比較安全」。

交通部路政司長陳文瑞表示，十月七日（連假首日）下午兩點到晚間七點、十月十日（連假最後一日）上午六到十一點，國道全線雙向採通行費七折收費，另國三新竹系統至燕巢系統，四天雙向通行費八折，此一路段頭尾兩天離峰期間再打七折，等同五六折。

首尾兩日 國3最多打56折

交通部長賀陳旦去年端午實施國道夜間收費措施，希望民眾不要夜間駕駛，今年端午拋出收費新制，四天連假，僅頭尾兩天夜間免收費，賴清德院長上任後，這次國慶連假不僅夜間免收費，白天還打折，政策思維大轉變！

賀陳旦解釋，主要考量到中秋節與國慶連假距離近，屬於民俗節日連假，有相當比例的民眾選擇夜間返鄉，交通部應該多照顧，因此維持夜間免收費措施。

此外，十月七日、八日，七至十二時國五南下（南港系統及石碇入口），以及十月八日至十日，十五至二十時國五北上（蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口），實施高乘載管制。

高公局交管組長卓明君表示，預估許多過中秋的民眾將結合國慶連假多放幾天，車流量可能高於歷年，除維持夜間免收費機制，還新增白天離峰時段減價收費，鼓勵民眾白天開車；預估夜間免收費有六十三萬車次受惠，白天則有一百六十五萬車次受惠。

卓明君表示，實施夜間免收費不是要鼓勵開夜車，而是考量民眾已習慣這項政策，所以維持；夜間行車風險高，且國道夜間免收費措施從民國八十二年開始實施後，交通量並未明顯分流。據中華民國運輸學會分析，去年端午國道夜間收費，首日夜間交通量占全日交通量十四％，今年端午免收費，首日夜間交通量占全日的十三％，相差不大。

逢甲大學運輸科技與管理系副教授李克聰表示，差別費率確實有分流效果，但搞得太複雜、折扣太少會讓民眾無感，若是打到五折，不僅短程民眾有感，對中長程旅客也有誘因。