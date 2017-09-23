張花冠：人家舒服願意才能摟

2017-09-23

要陳明文向全國女性公開道歉

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨籍嘉義縣長張花冠日前在民雄大士爺文化祭時，被同黨立委陳明文摟肩，張覺得不舒服提告性騷擾，張與陳昨天凌晨參加朴子配天宮入火安座大典，兩人零互動；縣議會民進黨團總召林秀琴昨邀集多位議員，前往縣長官邸慰問、勸和及苦勸張花冠撤告，但張並未答應，強調做錯事的人要深切反省檢討，「他（陳明文）要跟全國女性公開道歉」。

出席配天宮活動 兩人零互動

嘉義縣縣定古蹟朴子配天宮四年多前遭祝融之災，歷經整修，廟方昨天凌晨一時舉行入火安座大典，張花冠與陳明文不約而同出席，兩人與其他貴賓共同各拉紅線揭匾時，仍保持風度，但幾乎零互動。

張花冠前晚上政論節目時，曾提及陳明文營造事業及官司問題。張、陳昨天在配天宮時，據在旁人士透露，陳明文在儀式前曾帶著苦笑，低頭對張花冠說「妳晚上講那些不是事實的話」，張笑而不答，隨後儀式開始，兩人零互動，典禮結束後，陳明文隨即離去，張花冠等人則到廟內吃了湯圓才走。

眼見風波愈演愈烈，包括嘉義縣議長張明達、縣議員林秀琴在內的七名民進黨縣議員，昨到縣長官邸慰問張花冠，議員盼以和為貴，基層希望能團結，「拜託縣長撤銷告訴」，但張並未答應，給議員們軟釘子碰。

張花冠說，「如果人家舒服，願意讓你摟，那就去摟」，但要對方願意才可以，若有表示不舒服是不可以的，民雄大士爺文化祭時遭陳明文強摟，她明確表達不舒服，「陳明文還在耳邊一直講我不願意聽的話」，讓她很有壓力。

張花冠說，民進黨推動性別平等，必須要維持價值，圓滿的前提是，陳明文要深切反省和公開道歉，願意為他（陳明文）開性別平等教育課程。