台灣的機會 自駕巴士整車輸出

2017-09-19

亞矽中心擬定自駕車推動策略

將整合國內技術能量

〔記者陳梅英／台北報導〕在多國啟動汽、柴油車落日時間表，宣布電動車時代即將來臨的同時，許多科技大廠、傳統車廠也早已投入自動駕駛車輛的研發，北市府日前測試的法國製造無人自駕巴士WZ10，就是一例。亞洲．矽谷計畫執行中心（簡稱亞矽中心）評估，台灣有能力可以切入自駕巴士的整車製造，亞矽中心已擬定自駕車推動策略，希望整合國內技術能量，發展國人自製自駕巴士，並進一步可以整車輸出，帶動商機。

自駕小客車 台灣可打入供應鏈

亞矽中心人資長蔡志宏說，自駕車可分為自駕巴士及自駕小客車，台灣在小客車上並沒有整車能力，因已有眾多國際大廠切入，在緩不濟急下，台灣可思考成為這些國際大廠的重要零組件廠商或發展次系統，一樣可跟著市場成長。

但是在自駕巴士領域，他指出，台灣有很好切入機會，一方面城市有這樣的需求，且自駕巴士整合複雜度相對低，因路線固定，自駕巴士不求快，只要穩定舒適就好。

自駕巴士解決方案 我掌握度高

蔡志宏說，自駕巴士是一整套解決方案，不光是一輛自駕巴士，還必須跟路旁設施、中控系統及整套服務體系一起發展，牽涉到ＡＩ（人工智慧）、通訊等相關技術；亞矽內部專家已評估過，技術上是可行的，且台灣研發單位、學術單位對自駕巴士掌握度也高，亞矽明年將會提出相關計畫，希望進一步吸引業者投入，未來有機會可整車輸出。

亞矽已擬定自動駕駛推動策略，預計明年舉辦自動駕駛相關Grand Challenge（大挑戰），包括障礙賽及模擬賽兩項賽事；也將建構自駕車中控軟體平台，遴選關鍵感測與通訊元件業者導入該平台。

但蔡志宏強調，「不要幻想自駕車可以取代輕軌」，那完全是兩回事，應該把它當成居民到達旅程最後一哩的交通工具，與輕軌等大眾運輸是相互配合的。

自駕車3大核心技術

自駕車有3大核心技術或領域，分別是環境感測器、光通訊及車聯網技術、人工智慧決策平台；經由感測環境資訊（Sensor），透過車聯網通訊連結（Connectiviety），總成人工智慧決策（decision）系統，才能落實真正安全無誤的自動駕駛。

☆感測器︰台廠佈局最深，已打入供應鏈

從車頭的主動車距控制及碰撞預防系統，到側身的偏離車道警示及360度環景系統，還有車尾的後方碰撞警示及停車輔助，都是感測元件。

*台廠的機會︰

打入供應鏈的不少，包括車王電的胎壓偵測及倒車攝影系統；同致的胎壓偵測、CMOS鏡頭及超音波感測器；永彰的夜視輔助；感測晶片或記憶體供應鏈則有華邦電、旺宏、鈺創、盛群等大廠。

☆光通訊及車聯網︰台廠主攻通訊，追趕光達技術

LiDar（光學雷達）是自駕車的必配元件，光達電波所發出的雷射光，不僅能遠距遙測，還能繪出遠距物體外型、掃描地形，但元件多掌握在Quanergy、Velodyne等國外大廠手中；鴻海前陣子參與美國TetraVue募資計畫，傳出是看上TetraVue的3D光達技術。

*台廠的機會︰

目前主要是切入通訊技術，光寶科技最近宣佈V2X（車對萬物）解決方案，成功開發車用DSRC通訊盒，可互相傳送路況、天候等資訊。

☆人工智慧決策系統︰國外大廠天下，半導體有機會

挑戰最高的是人工智慧決策，因要即時運算龐大資料量且做出即時反應，包括演算法及晶片，目前仍是國外大廠天下。創辦人出身於台灣的NVIDIA，這兩年在車用晶片提出不少解決方案，被高通併購的恩智浦是最大車用晶片廠。

*台廠的機會︰

IC設計龍頭聯發科宣佈要卡位車用晶片；以台灣半導體產業有完整供應鏈，未來還是有機會。

（製表整理︰記者羅倩宜、高嘉和）