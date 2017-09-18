冷眼集》民調上升之後

2017-09-18

記者鄒景雯／特稿

其實不必做民調，賴清德發布為新閣揆的過去這一個多禮拜，只要尋常嗅覺，就知道當前的政治氣氛是一道向上的微笑曲線。就如一一三開票，或是五二○就職，這種上學期結束，不管成績單如何，新學期總是開學了，又是一個新的機會到臨的期待感，既鼓舞了人民，更鼓勵了從政者，民調反映的只是一個落後指標而已。

民調數字為什麼會增加？除了前述望治心切的民意需求，還隱含了一層對於用人評價的潛意識。只要把歷任民選總統發布閣揆時的民調找出來，不難發現我們國家怪異的「雙首長」制度下，總統「敢」用強棒，通常會比找安全牌（例如權力方面），較能帶動國家整體士氣。

不過，清查過去民選總統所用能在初期帶來高聲望的閣揆，每位續航力的長短，可就八字不一了。表面上，多數受到府院關係的直接影響，實際上，政府總體的政績能不能做出來，以穩定政局，才是核心問題，這是水幫魚、魚幫水的必然，否則水涸魚枯，一定早早散伙。

蔡總統將計畫提早，一年四個月就換閣揆，其進檔加速的目的，目前應該是初步達成。重要的是，今後要如何勉力維繫這個勢頭？屬於政治人物綜藝本能的表演部分，不勞旁觀者多嘴；至於攸關國人福祉的部分，首先，賴清德是民選出身，快速掌握民情脈動，相信會是他的強項，然而在發現問題後，必須排出優先順位，同時要能夠提出解決方案，這時仰賴的則是判斷與專業，因此能否整合出幕僚陣容的最大動能，將非常關鍵。

以台灣當前的現況，最迫切的兩大頭條要務，一是國防，二是經濟；這二者都涉及到我們的實力自主，是真正「幹實事」的部分。長期觀察政府運作者會希望，蔡總統固然不可能置身事外，但是要從內政的泥淖中起身，把振興經濟的主要任務責付給賴揆，做不好，唯其是問，而能回頭全力把台灣的軍事安全系統給重建起來。

從美方的諸多訊息顯示，台灣的自衛能力，從兵源、機敏技術、資安到戰略，出現了許多讓人憂慮的空洞化跡象，之前的兩位總統，在歷史上的過錯已告確定，蔡總統有沒有等同推動年金改革的勇氣，誠實面對這個問題？或是粉飾過自己的任期，留給後人去操心？將是一個嚴肅的歷史定位問題。

民調上升之後，正面能量增大，回應從政使命的自覺，也該相對加碼。倘若這麼做，人民將期待不墜。