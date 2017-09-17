F-16V符作戰需求 我已捨棄過渡機種

2017-09-17

記者羅添斌／特稿

國防部大幅擴編「空軍F-16戰機性能提升計畫」，使得總經費已由一一○○億元上調到一二九六億元，配合美方供售包括高速反輻射飛彈等多項新式武器裝備，使得性能提升後的F-16戰機，已可符合未來十年台海空戰需求，但這不代表台灣已不需要籌建下一代戰機。

過去幾年間，我國對空軍主力戰機的需求上，都採三路併進方式進行，一是對現役三型戰機進行性能提升；第二是希望美方直接售台F-35等級的下一代戰機；第三則是在尚未取得F-35前，以「戰力平衡過渡機種」為名義，向美表達希望獲得數量不多的F-16C/D型戰機，但除了F-16戰機性能提升計畫之外，美方對後兩者至今都沒有正面回應。

其實我國軍方過去對於爭取F-16C/D型戰機一事，也並未認真看待，這一點可以從軍方將這個案子命名為「戰力平衡過渡機種」就可看出端倪，既然是過渡性質，也就不是那麼必要，更何況軍方已將爭取美國售台F-35戰機列為未來對美的優先方案，F-16C/D戰機案自然也就順勢擱下。

但在另一方面，美國為我國F-16戰機進行的性能提升計畫，也就是將F-16A/B型戰機提升為F-16V型戰機，從一開始被視為花大錢為美國分攤高額研發經費，到如今包括有新加坡、南韓以及巴林等國，都已紛紛採購F-16V型新式戰機，或將現役F-16戰機提升為Ｖ型戰機，各國先後加入這項計畫的趨勢來看，我國動支大把銀子投入F-16戰機進行的性能提升計畫，將會有內外兼顧的美好結果。

從現有的F-16A/B型戰機，升級為F-16V型戰機，我國的一百四十四架F-16戰機，將可擁有主動電子掃描相列雷達，以及可隨飛行員目光移動而發射的新式空對空飛彈。此外，也將具有新式電戰筴艙、高速反輻射飛彈以及聯合遙攻彈藥等等，F-16戰機的戰力可說是已從原本的防衛型轉為兼具防衛及攻擊的戰力，在未來十年內的台海空優中，還可維持一定程度的平衡；不過面對台海防衛需求，下一代戰機的籌獲，還是我國必須努力爭取的目標。