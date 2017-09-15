SEMI中國區總裁︰台灣要「珍惜」半導體優勢

2017-09-15

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國積極扶植半導體業來勢洶洶，國際半導體設備暨材料協會（SEMI）全球副總裁、中國區總裁居龍昨指出，目前中國、台灣在半導體政策上可說是「天差地別」，中國正大力追趕中，台灣半導體業是很有國際競爭力的產業，他呼籲台灣要「珍惜」半導體產業的優勢。

居龍在半導體業有超過二十五年的經驗，熟諳兩岸半導體業，他曾擔任電子設計自動化益華電腦（Cadence）公司亞太區總裁、台積電轉投資的創意電子中國區總裁，還經歷過通用電子等多家國際知名公司高階主管、美國矽谷華美半導體協會會長。

居龍表示，中國透過政策「大基金」積極扶植半導體業，挾市場大、錢多、人才多與土地資源多等特性，吸引國際大廠紛紛前往投資，正大力追趕台灣，他感受到台灣在協助半導體業發展政策上，相較於中國，可說「天差地別」。

中仍像嬰兒 要台技術奶水

就過去待過台灣半導體業十多年的經歷，居龍表示，台灣在晶圓代工、IC設計與封測等半導體業次產業，皆居全球數一數二的地位，台灣半導體業是很有國際競爭力的產業；他以SEMICON國際半導體展為例，中國展出排場很大且公司眾多，已比台灣有看頭，但台灣累積深厚基礎不容小覷，從二十多場論壇與上百位來自台積電、聯電等豐富經驗的業界人士探討未來發展趨勢，就可看出實力。

多位中國產業人士也指出，中國半導體業還像嬰兒階段，比起台灣相對還很弱，需要透過合作學習台灣強項。

力晶集團創辦人黃崇仁表示，台灣半導體業即使面對中國崛起仍穩定成長，全球市佔率始終維持在二成以上，顯見競爭力很強，主要因為台灣產業擁有成本優勢、管理效率高與專利技術支援強，中國則相對較弱。

台灣矽智財（IP）公司円星科技董事長林孝平認為，目前台灣對半導體業充斥大不如前的負面訊息，阻隔年輕人不想進入產業工作的意念，這才是隱憂，但其實「只看到外面的機會，卻忘記自己的優點」；林孝平肯定台灣半導體業很有競爭優勢，人才也很優秀。