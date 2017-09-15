政院：全民一起加薪 GDP可增0.6％

2017-09-15

賴揆籲中小企業跟進調薪

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院長賴清德昨拍板明年度中央政府總預算案，其中編列軍公教調薪三％的預算，賴清德昨表示，行政院宣布明年軍公教加薪三％後，非常感謝各大工商團體都響應，承諾要加薪，他進一步呼籲中小企業也能夠響應，特別是對於打工的時薪族、批發業等也能夠響應，則整體帶動經濟成長效應會比較大。

物價指數 全年估增1.08％

賴清德說，有些人擔心物價是否會因明年軍公教加薪而上漲，初估軍公教加薪，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增提高○．○四％，如果民間企業全體響應，將增加○．二八％，共增加○．三二％，加上近年物價相對平穩，平均每年物價指數增加○．七六％，全年增加一．○八％，「物價尚稱溫和（指平穩）」。

行政院主計長朱澤民表示，如果公民營企業也跟著調薪三％，薪資大約成長一○○○億元，加上軍公教調薪中央與地方政府合計支出二四○億元，ＧＤＰ預計可成長○．六％。

行政院昨在院會通過明年度中央政府總預算案，賴清德會後親自出席記者會，說明預算調整內容。

賴清德表示，行政院經過審慎評估討論後，決定為軍公教加薪三％，是想帶動民間企業響應提高薪資、促進消費與經濟發展，並鼓舞軍公教士氣，讓推動施政更加順暢，他並呼籲中小企業主也能跟進為其員工加薪。

昨院會中，賴清德也特別要求各部會首長，政府在服務績效上一定要提升，做好績效管考，相信可以更進一步獲得民眾支持。

朱澤民表示，這次軍公教調薪，中央與地方軍公教人員，包括約聘人員與技工、工友，總計一一五萬人受惠，中央與地方各級政府支出共二四○億元（中央支出一八○億元）。