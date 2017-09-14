防堵中國 歐盟主席：嚴審併購敏感產業

2017-09-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）週三在歐洲議會發表年度「國情咨文」，強調將擴大歐洲在全球的經濟版圖，與更多的國家簽署自由貿易協定（FTA），但歐洲並非「天真的自由貿易支持者」，必須捍衛歐洲的戰略利益，並將對外國投資歐洲戰略產業進行更嚴格監督。他力倡歐盟要建立審議機制，特別是外國國有企業發動的併購案，歐盟可介入調查；這被解讀是針對中國而來。

容克：捍衛歐洲戰略利益

容克在長達一小時的演說中提議，歐盟應啟動與澳洲和紐西蘭的FTA談判，給歐盟在監督外國投資上扮演一定角色，並深化歐元區的整合；今年底前，歐盟也有機會與墨西哥和南美洲國家展開FTA談判。

他指出，全球情勢可能已轉為有利於歐洲，隨著美國總統川普挑戰跨大西洋秩序，北韓領袖金正恩進行核試，歐洲已展現自己是一個穩定的堡壘。他說：「海風已經轉回為歐洲助航，我們現在擁有一個機會之窗。」

容克再度強調，歐洲並非「天真的自由貿易支持者」，必須捍衛歐洲的戰略利益。他提議，設立一個歐盟框架，監督外國企業在歐洲的投資，一旦這些投資引發不公平競爭的疑慮時，歐盟得以介入調查，特別是在戰略產業方面的投資。

設監督機制 可介入調查

容克說：「如果外國國有企業想收購歐洲的港口、部分能源基礎建設或國防科技公司，應該在透明、嚴格監督和經過討論之下進行。了解我們的後院發生了什麼事情，是一種政治責任，這樣才能保護我們的集體安全。」

這套規劃中的「增強歐洲權能框架」（European enabling framework），將在各會員國認為收購案恐引發跨國或整個歐洲的疑慮時，提供各國尋求歐盟執委會意見的權利；儘管執委會的意見並無約束力，但各會員國預料將會遵從，或將陳述不遵從的理由。

歐洲獨立智庫Bruegel研究員賈西亞─赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）日前表示，歐洲推出這套監督機制的目標就是中國，尤其是具有國際野心的中國大型國有企業。