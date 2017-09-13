軍公教調薪 工商界：有助刺激內需

2017-09-13

「就算是買票 也買得很正確」

〔記者羅倩宜／台北報導〕行政院明年將替軍公教調薪三％，對此工商界齊聲叫好。工業總會表示，政府總算回應工商界的期待，這種做法有助刺激內需；工商協進會也說，「做得很好，就算是買票，也買得很正確」，民間絕對會跟進，明年至少調薪五趴以上；商總建議，只調三趴太過「芭樂賽」，至少應調五趴。

林伯豐：民間明年調五趴

工商協進會理事長林伯豐表示，「企業界絕對會比照辦理，明年一定會調薪五趴以上，尤其是針對資深、有貢獻、具未來性的員工，會加碼調薪。」林伯豐認為，在選前端出這項政策，「絕對是買票，但只要買的正確，就是好。」

工業總會秘書長蔡練生表示，工總多次呼籲政府替公務員調薪，總算得到回應。很難說這是買票或不買票，因為政府帶頭調薪，對企業有示範作用；這個做法能夠促進內需，對台灣整體經濟有好處，要給予政府肯定。「工總呼籲所有會員，看起來今年獲利應可比去年改善，大家一起大幅替勞工調薪。」

工總指出，這個時間對軍公教調薪，對士氣有很大鼓舞，畢竟過去一年，因為年金退休金等改革，軍公教的福利大減，此時加薪很適當，「台灣公務員福利，與新加坡、香港，甚至中國等鄰國相比，都遠遠落後」，這樣只會讓一流人才不願留在政府，變成三流領導一流；「過去政府一直要企業加薪，但公務員就是政府的員工，卻一直被忽略，現在總算稍稍平反。」

商業總會理事長賴正鎰認為，公務員已七年沒有調薪，反而是民間的基本工資連續調漲，一般企業每年也會替勞工加薪。「明年要替軍公教加薪，我們樂觀其成，但是三趴太少，是『芭樂賽』，至少要調五趴以上才合理。」

中小企業總會表示，明年調薪之後，民間消費及股市房市能夠很快熱絡起來，可望帶動中小企業的營收獲利改善，資方也更有本錢替員工加薪，期待能夠啟動經濟成長的向上循環。