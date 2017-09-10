賴清德檢討總預算 指示兩個不增加

2017-09-10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院前天撤回前閣揆林全編制的明年度中央政府總預算案後，新閣揆賴清德昨召開跨部會會議，研商調整總預算，賴揆會中指示，要秉持零基預算的精神進行檢討，避免不必要的浪費，並依蔡總統交付的「七項期許」進行調整，明年歲出規模約一．九兆元不會再增加，債務也不會增加。

各部會捍衛自家預算

據透露，衛福部與教育部正就「少子化」等預算進行通盤調整，教育部長潘文忠與衛福部長陳時中都出席總預算會議，涉及科技發展支出的科技部、行政院科技會報辦公室也將就科技相關預算檢討如何調整，不過，許多部會都認為其未來計畫與支出有其必要性，強力捍衛自己的預算，未來如何在部會原有的預算細部科目與計畫做增減，相當棘手。

主計長朱澤民表示，賴院長指示明年度總預算歲出規模不增加，但估算各部會經檢視後，最後行政院所通過的歲出預算原則上也不會減少。昨會中只是聽取部會簡報，賴院長指示預算調整的原則，各部會經調整的預算，要到本週三才會最後的彙整。

週四提報院會通過

行政院發言人徐國勇表示，賴院長指示由政委協調部會首長就預算進行檢討，並且和主計總處進行調整，最遲於本週三晚間完成協議，本週四一定要提報行政院院會通過。

行政院在八月十七日由林全擔任閣揆主持的院會中，通過明年中央政府總預算案，歲入預算一兆八九○四億元，較今年增加二．七％。歲出預算一兆九八五○億元，較今年微增○．六％，歲出歲入差短九四六億元，差短數連同債務還本七九○億元，尚須融資調度財源為一七三六億元，將全數舉借債務予以彌平。

各部會正依蔡總統對賴揆的七項嘉許調整預算，主要內容包括：一、加速執行攸關產業結構轉型的五加二產業創新計畫；二、有效率執行前瞻基礎建設計畫；三、持續強化勞工安全及福利；四、全力執行能源轉型計畫，確保供電穩定，落實非核家園；五、接續完成稅改工作及各項已經啟動的改革工程；六、加速執行長照及托育計畫；七、有效管控各項計畫執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。