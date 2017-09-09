血型罕見全台僅7人 李寶桐即刻救人

2017-09-09

〔記者楊金城／台南報導〕「只要有需要，我即刻救援！」

台南市將軍區民李寶桐擁有Ａ型罕見特殊抗原血型（FYA陽性），在捐血中心的資料庫中，全台只有七人有此特殊血型，前天他接到台南捐血中心通知，需要緊急捐血，因「七人俱樂部」中有四人出國、一人無法聯絡上，只剩下他，「心裡只有一個念頭，就是義不容辭，要去救人」。

捐血中心緊急通知 趕路救命

七日傍晚六點多，李寶桐從將軍區趕了廿多公里路，來到台南市和緯捐血站，捐血站已下班，護理師特地留下等他來「救命」，李寶桐捐血五百西西後，由專人急送嘉義長庚醫院輸血救人。

五十一年次的李寶桐是報紙經銷商，七年前開始捐血，至今已捐血廿多次，但一直不知道自己血型稀有，直到前年十月被緊急通知捐血，才知道自己擁有罕見血型Ａ型FYA陽性。不過，他因開刀治療椎間盤突出，雖曾兩度接到緊急通知都無法捐血，前天是他第三次被捐血站緊急通知捐血救人。

李寶桐每天凌晨四點就要起床派報，晚上固定散步運動，曾獲台南縣模範勞工、職業總工會模範勞工，身兼將軍西華社區常務監事，熱心社區事務，也很會唱歌，主持功力一流，絕無冷場。

「原來我的血很珍貴！」李寶桐在緊急捐血後深刻體會到，擁有特殊血型的他，更要好好保養、珍惜身體，才能在緊急時刻挽袖捐血救人。

他要好好保養身體 隨時救援

台南捐血中心主任蔡光昭說，血型共有三十三種類別系統，常見的Ａ、Ｂ、Ｏ、AB陽性屬同一血型系統，其他因紅血球表面有特殊抗原如Ｃ、Ｅ、FYA等被歸類為罕見血型系統有三十二種，RH陰性罕見血型發生率在千分之三以下，Ａ型FYA陽性血型更少見。

蔡光昭提醒，有罕見血型的民眾，平常要避免發生出血意外，飲食上並沒有特別限制，可定期捐血冷凍保存，以為自己和他人備用。