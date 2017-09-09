一例一休爭議》工商團體：勞基法最好打掉重練

2017-09-09

一例一休修法？勞團：絕不接受

〔記者羅倩宜、吳柏緯／台北報導〕對於新內閣可能微調「一例一休」，工商界認為，最好「打掉重練」，至少好好了解勞工心聲，再來做決策。工總、商總及中小企業總會均建議，放寬加班彈性、延長特休假年限、簡化加班費計算等。

工總秘書長蔡練生認為，理想狀況當然不是「微調」，而是勞基法「打掉重練」；但現實來看，「打掉重練」有其困難，因為政府要面對勞資雙方，大家各有立場。蔡練生表示：「我認為政府要好好跟勞工溝通，做雙方的平台；過去溝通的對象太狹隘，無法真正反映勞工心聲。」

工總表示，資方的要求不多，就是旺季和急單的加班彈性，以及簡化加班費計算。

中小企業總會：盼增更多彈性

中小企業總會也呼籲，「盼望新內閣儘快給予勞基法更多彈性」，否則「一例一休」施行至今，衝擊最大的就是中小企業；跟上市公司相較，中小企業既弱勢、也無法出走，又占全台企業家數九成以上，需要政策關愛的眼神。

商總：放寬加班、特休假彈性

商總理事長賴正鎰表示，「一例一休」與其微調，還是儘快在下會期完成修法更為實際。商總要求，每月加班時數為六十小時，特休假可延至隔年計算。

對於「一例一休」可能修法，全國產業總工會秘書長戴國榮則表示「絕對不能接受」。他說，民進黨曾說「一例一休」是進步修法，但是上路不滿一年，因為資方反彈，政府就一再退讓，勞工不但沒有享受到修法成果，反而勞動條件比過去更差。

戴國榮認為，修法絕對不是現階段應該做的事，而是應該加強勞檢與鼓勵成立工會，改善勞工工作條件並將惡劣的雇主揪出來。若在此刻修法，等於是告訴資方「會吵的小孩有糖吃」，惡例一開，未來只要資方不滿就會吵著要求修法，只會讓勞工處境更淒慘。