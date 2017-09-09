一例一休爭議 賴揆：務實提解決方案

2017-09-09

副閣揆施俊吉：需要微調就執行

〔記者李欣芳／台北報導〕新內閣上任，「一例一休」爭議如何解決引發關注。新任行政院長賴清德昨表示，將會以務實態度面對「一例一休」問題的衝擊，務實提出解決方案，踏實來做；至於「一例一休」是否修法？賴清德說，將會與相關部會討論，很快向社會報告。

前閣揆林全對於由行政部門提出「一例一休」修法始終持保留態度，新內閣上任後，由於賴清德擔任台南市長時就主張「一例一休」應該修法，新任副閣揆施俊吉近日也表示，「需要微調，我們就來執行微調的工作」。因此，新內閣上任後，引發外界對於「一例一休」修法的想像空間。

總統府：新內閣施政 由政院說明

對於「一例一休」修法議題，總統府發言人林鶴明則表示，未來新內閣施政的想法，應由行政院說明；不過，對於「勞基法」修法，總統府過去一再強調，修法的目的、重點，在於讓勞工朋友有更好的勞動條件。

林鶴明表示，「勞基法」修法完成並且陸續實施之後，包括勞工全面週休二日、年輕與初就業勞工特休假的增加，以及全國國定假日回歸一致，現在都已經透過這項修法來落實。

林鶴明指出，從最新的人力資源統計來看，新的政策施行後，以五月失業率是過去兩年來最低，第一季勞工加班費增幅擴大，這都是新政策實施之後的加成效果。

林鶴明並說，至於輔導期間各類型產業、勞工的適用情形，政府相關部門也持續進行了解，也要多聽聽勞工朋友們的意見，持續改善勞動條件，讓勞工有更好的就業與生活品質，這也一直是政府努力的目標。