新閣將上路 賴清德期許拚經濟

2017-09-07

推動政務 不必稱呼戰鬥內閣

〔記者李欣芳／台北報導〕準閣揆賴清德昨續就內閣人事約詢相關人員，對於選擇閣員的考量為何？賴清德昨表示，內閣改組以用人唯才、適才適所，可以馬上進入工作狀況為原則。被詢及是否轉型為「戰鬥內閣」？賴清德說，他最重要的工作是推動政務，讓國家進步，造福台灣人民，非為某一項黨派任務，因此不必稱呼是戰鬥內閣。

被詢及這次內閣微調，是否以拚經濟為主？賴清德說「當然」，因為他邀請證交所董事長施俊吉擔任行政院副院長，也邀請台經院副院長邱俊榮擔任國發會副主委，把很有經驗的國發會副主委龔明鑫調往經濟部擔任次長，這樣的佈局，都是希望在經濟推動方面能夠有成效。

林全今率內閣總辭 明天交接

現任閣揆林全今天將率所有閣員提出內閣總辭，新舊內閣明天交接，賴清德當天將正式接任閣揆，目前新內閣還有林美珠今年二月轉任勞動部長所遺政務委員遺缺，尚待補實。原林全內閣的多數部會首長則留任，獲留任的行政院發言人徐國勇也說，內閣絕大多數政務次長也都將留任。

賴清德昨由台南搭高鐵北上並借用信義官邸三個半小時，約詢林美珠、環保署長李應元等多達廿位首長及相關人士。不過，因與不少首長暢談施政理念，花了不少時間，因此原訂昨天內閣名單全部底定的時程無法依計畫如願，今天將持續徵詢，但重要部會等內閣人事都已定案。

賴清德晚間在約詢後步出信義官邸受訪，媒體詢問涉及國安的國防、外交、陸委會等首長是否異動？賴僅表示，國防、外交是屬於總統的權責。

內閣微調 多數部會首長留任

目前內閣的多數部會首長，包括林美珠、李應元、交通部長賀陳旦、國防部長馮世寬、外交部長李大維、陸委會主委張小月、僑委會委員長吳新興、教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、財政部長許虞哲、內政部長葉俊榮、農委會主委林聰賢、衛福部長陳時中等人都留任。

兼任民進黨主席的總統蔡英文昨在中常會上表示，希望整個黨都能支持新內閣，未來在新閣揆的領導下，會有一個執行、溝通都很有效率的內閣。民進黨也發表聲明，盼賴清德的內閣團隊能持續改革工程，加速推動國家進步建設與發展，以符合人民期待。