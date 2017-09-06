人物側寫》司改推手林峯正 將接棒討黨產

2017-09-06

記者鍾麗華／特稿

林峯正在進入國安會擔任諮詢委員前，活躍在社運界，他不僅是知名的人權律師，也是「時代力量」創黨人之一，長期關心人權、司改與社會議題。司改國是會議上月已完成階段性任務，林峯正將接任黨產會主委，未來如何與國民黨過招，完成蔡政府轉型正義的任務，是他接下來的新挑戰。

畢業於台大法律系的林峯正，出身於野百合學運世代，當時街頭運動風起雲湧，讓他熱血沸騰，二十出頭，還是初出茅廬的菜鳥律師，就能勇敢站出來，擔任「廢除刑法一百條聯盟」的辯護律師，也成為他關心人權運動的開始。

長期關心社會議題的林峯正，擔任過民間司改會執行長、台灣人權促進會會長，經常為人權案件辯護，包括江國慶冤案、洪仲丘案，都可以看見他發言的身影。身為雲林縣台西鄉人，對於台塑六輕公害汙染問題也不陌生。

林峯正也觀察到，從國光石化、反媒體壟斷、洪仲丘案到太陽花學運，台灣的社會運動已經產生變化，於是開始思考進入體制內改革的可能性，他與黃國昌等人在二○一四年集結第三勢力，組成「時代力量」，他也成為時代力量主席團成員。

不過，蔡英文去年當選總統後，林峯正被延攬進入執政團隊，負責總統府司改國是會議。國是會議從去年十一月開始，召開四十次的分組會議，司改議題千頭萬緒，終於在上個月完成總結會議，林峯正是背後的關鍵靈魂人物。只是才剛結束司改任務，又要接棒追討黨產，林峯正喘口氣之後，又要往前進了。