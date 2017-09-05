遭職場霸凌 砍死幹部免判死

2017-09-05

法官推認無「直接故意」殺人

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市仁武區一家不銹鋼金屬加工廠的王姓組長，今年三月遭同公司司機莊勝全砍斷手臂送醫不治，莊男被依殺人罪送辦，最重可處死刑；但橋頭地院認為莊被「職場霸凌」在先，且被害人舉手阻擋才被砍斷，推認莊無「直接故意」殺人，判處十四年半。

三十一歲莊勝全去年七月到加工廠擔任大貨車司機，與被害的五十二歲王姓裁切組組長相處不睦，雙方發生多次衝突，今年三月十六日上午，莊持開山刀追砍王男背部及手腳，其中一刀直接砍斷左臂，王男送醫不治，莊逃逸後被警方拘捕到案。

莊向警方哭訴遭「職場霸凌」，宣稱他到職後與王不睦，但「不知到底是什麼地方讓他（指王）看不順眼」，王把他當軍中菜鳥般教訓，一直找麻煩，常讓他氣到睡不著。

法院調查，今年三月十五日案發前一天，莊與王因使用吊掛機具而發生口角，莊無法忍受當天申請離職，向公司表示只做到月底，但當天下班後，王騎機車將莊攔下並嗆聲：「你爽不爽？」、「我還不夠爽」、「我每天都還會找你」，雙方再爆發肢體衝突，莊的頭部疑似腦震盪及臉部多處挫傷，經同事勸阻，雙方才結束衝突。

工廠鍾姓員工證稱，莊曾提及剛進公司時，王組長對他不友善，且對他口氣不好，雙方相處不是很好；孫姓職員也證述，莊、王長期在工作上，因誰先使用吊車等問題而發生口角。

判處有期徒刑十四年半

法官認為，莊申請離職當時還未找到新工作，如果不是長期遭「職場霸凌」，應不至於在未找到下一份工作前，即申請離職；監視錄影畫面也顯示，莊在車上預藏開山刀，預謀攻擊被害人，但莊持刀攻擊時，未針對頭、頸、胸等致命部位下手，莊原要砍王的腳，王舉手阻擋才導致左手被砍斷，推認莊無殺人之「直接故意」，但有殺人之「未必故意」。

法官考量莊長期遭職場霸凌，致使其不得不離職，非為財物等其他不法目的而犯罪，依殺人罪，處有期徒刑十四年半，褫奪公權八年。