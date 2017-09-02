全民稅改 綜所稅大減稅

2017-09-02

綜所稅最高稅率 降回40％

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布所得稅制改革方案，兩稅合一設算扣抵制走入歷史，股利所得課稅改採甲、乙兩案，綜所稅最高稅率由四十五％降回四十％，營所稅稅率則由十七％調高至二十％，保留盈餘加徵營所稅由十％降至五％，同時將綜所稅標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資所得特別扣除額由十二．八萬元調高至十八萬元，估計五四二萬戶受惠，稅收損失五十九億或六十九億元。

外界認為，此次將是一九九八年兩稅合一上路以來，所得稅變化幅度最大、減稅層面最廣的一次稅改。財政部長許虞哲則定調，這是一場「全民稅改」，不僅股民有感，一般受薪階級、企業也將同享減稅利益，即起將搜集各界意見，九月底前由行政院拍板，甲、乙兩案擇一送入立法院審議，預計今年完成修法，明年實施，後年五月首度申報。

受薪族、股民、企業 都減稅

許虞哲說明，股利所得雖維持兩稅合一架構，但將取消設算扣抵制，即揮別企業繳納營所稅可半數於個人股利所得課稅時減除的方式。

財政部對股利所得課稅提出甲、乙兩案，若採甲案，股利金額將有卅七％免稅，剩下六十三％併入綜所稅課稅；若採乙案，股利所得可選擇併入綜所稅後再減除八．五％可抵減稅額，但以八萬元為限，或是選擇以單一稅率廿六％分開計稅、合併申報。

許虞哲表示，甲案優點在於稽徵簡便、效率較高，乙案是二選一，又有可抵減稅額的設計，稽徵上較複雜，但公平性較高，股利所得較低的小股民，選擇減除八．五％可抵減稅額方案將較划算，且仍保有退稅空間。

令人意外的是，外資股利所得扣繳稅率將調高一％至廿一％，許虞哲解釋，主要是為拉近內外資稅負差距。

營所稅稅率 17％調至20％

另外，營所稅率預計調高三％至廿％，但未分配盈餘稅率將減半為五％。被稱為「富人稅」的綜所稅最高稅率四十五％， 將走入歷史，綜所稅稅率調整為五％至四十％，以利留才、攬才。

許虞哲並強調，為照顧薪資族群及中低所得者，標準扣除額將調高兩萬元至十一萬元，有配偶者則是廿二萬元；薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額調高五．二萬元至十八萬元，調幅高達四十一％，可說是前所未有，估計將有五四二萬戶受惠。

根據財政部估算，若股利所得課稅方案採甲案，整體稅收損失將為五十九億元；若採乙案，整體稅收損失為六十九億元，都在國庫可承受範圍。