1日掃8金 世大運摘26金

2017-08-30

〔記者粘藐云／台北報導〕為期十二天的台北世界大學運動會今天就要落幕，坐擁地主球迷龐大加油聲勢的台灣健兒，臨去秋波，昨在羽球、網球、武術八面金牌大進補下，總獎牌數衝上難以想像的廿六金、卅四銀和卅銅，排名第三，僅次日本、南韓，閉幕式今晚將於台北田徑場登場。

羽球、網球、武術 金喜連連

世界球后戴資穎領銜的羽球賽，她為參加世大運放棄羽壇至高的世錦賽，只為將榮耀留在台灣，人氣女王小戴在女單決賽以廿一比九、廿一比十三，解決南韓李張美奪下世大運生涯首金，如願與球迷分享榮光。「羽球王子」王子維在男單決賽直落二解決日本西本拳太，混雙王齊麟／李佳馨逆轉拍下馬來西亞組合，吳玓蓉／許雅晴女雙也擊退泰國好手，四組人馬都拿下金牌，加上先前團體賽已攻頂，羽球豪奪五金無愧為我國獎牌庫。

世大運「地獄網球場」烈日煎熬，意外爆出「詹、謝」兩家恩怨情仇，眾將仍專注在球場上，代表台灣的「加州男孩」莊吉生，以六比二、六比四強壓南韓新秀洪晟成搶下金牌，為台灣網球男單打下久違第二金。地主女將李亞軒在炙熱的正午，帶傷苦戰三盤，最終不敵泰國好手汪庭采，含淚奪銀。加上團體金牌錦上添花，網球場上撐起四金。

桌球好手鄭怡靜昨在金牌戰二比四不敵南韓田志希，仍摘下台灣女單首面世大運銀牌；陳建安決賽一比四敗給日本森薗政崇，仍寫下個人最佳成績。

排名第三 今晚「送神」閉幕

世大運僅剩水球尚未完賽，閉幕式今晚六點卅分於台北田徑場展開，表演節目將以「台北愛你」為主題，用歡樂派對方式呈現，向來自世界各國的運動員致敬。世大運下屆交由義大利拿坡里主辦，閉幕式將演出該國傳統音樂及舞蹈，熄滅聖火儀典將以「送神」方式呈現，最後送上絢麗的主題式煙火，為今年賽會畫下完美句點。（相關新聞刊A3、S套）