轉帳撥用瞎扯戰債補償 黨產會：無法無天

2017-08-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨因「轉帳撥用」無償取得國有日產房地，遭行政院黨產會認定為不當黨產，追徵八．六億元。國民黨宣稱「轉帳日產為補償抗戰損失，非無償取得」，不過細究國民黨早年取得日產房地緣由，卻與「戰債補償」無關。黨產會委員表示，當年相關公文都顯示，沒有賠償戰時損失問題，「就是無法無天、違法亂紀的國產移轉黨產。」

佔此次追徵價額比例最高的「國父史蹟紀念館」土地（佔地一九○二平方公尺），原建物為日人大和宗吉所經營的高級料理亭「梅屋敷旅館」，國父孫中山還曾下榻於此。

梅屋敷旅館由行政長官公署接收後，一九六○年三月「轉帳」無償移交國民黨台灣省黨部，國產變黨產；該土地一九九五年被台北市政府徵收，國民黨因而獲得六．五億餘元補償金。

然而，根據一九四六年長官公署簽呈，清楚記載著梅屋敷旅館由長官公署接收後，原本要做為政府招待賓客之公產，但國民黨台灣省黨部以「紀念國父史蹟，需要此項房屋」為由，要求長官公署移交國民黨使用，並將梅屋敷旅館內一切應用物品逐一點交給國民黨台灣省黨部驗收保管。顯與「戰債補償」完全無關。

黨產會委員形容，國父史蹟紀念館的土地所有權轉移，就是被掩沒的黑歷史，但北市府官方過去十幾年都刻意掩埋這段「國產變黨產，國民黨拿徵收補償費」的歷史。